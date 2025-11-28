Euskaltzaindia
Irene Arrarats euskaltzain oso izendatu du Euskaltzaindiak

Andres Alberdik 75 urte bete eta euskaltzain emeritu izatera pasatutakoan sortu den hutsunea beteko du Arraratsek. 24 euskaltzain osoetatik 11 dira emakumezkoak; 12 euskaltzain emerituak, berriz, gizonezkoak dira.
Irene Arrarats euskaltzain oso berria, Euskaltzaindiaren Osoko Bilkuran
Irene Arrarats, gaurko Osoko Bilkuran

Azken eguneratzea

Irene Arrarats hizkuntzalari hernaniarra euskaltzain oso izendatu du Euskaltzaindiak ostiral honetan, Bilboko egoitzan egin duen hileroko osoko bilkuran; Andres Alberdi hizkuntzalariaren hutsunea (emeritu bihurtu da, 75 urte betetakoan) beteko du. Orain, euskaltzain oso berriak zortzi hileko epea du sarrera hitzaldia prestatzeko.

Hautagai bakarra aurkeztu zuten euskaltzainek urriko osoko bilkuran, hain zuzen, Irene Arrarats, eta ostiral honetako bilkuran izendatu dute euskaltzain oso hizkuntzalari hernaniarra.

Irene Arrarats Lizeaga (Hernani, Gipuzkoa, 1967) Geografia eta Historian lizentziatu zen, Deustuko Unibertsitatean. Euskaldunon Egunkarian aritu zen 1991tik 2003ra arte, estilo zuzentzaile eta itzultzaile lehenbizi, eta euskara arduradun gero. 2003an bertan hasi zen euskara arduradun Berria egunkarian, eta horretan dabil harrezkero.

Berriaren estilo liburuaren zuzendaria da, eta 'Ezer ez eta festa' hizkuntzari buruzko podcastaren egileetako bat da. Itzultzaile ere aritzen da, eta, besteak beste, Monique Wittigen Simone de Beauvoirren, Nancy Fraserren, Marjane Satrapiren eta Atef Abu Saiden lanak euskaratu ditu.

Euskaltzaindiak 101 euskaltzain oso izendatu ditu 1918tik gaurdaino, eta gaur egun, 24 euskaltzain osoz eta 12 euskaltzain emerituz osatua da Akademia.

Euskaltzain osoen artean, 13 gizonezko eta 11 emakumezko daude: Adolfo Arejita, Aurelia Arkotxa, Sagrario Aleman, Irene Arrarats, Miren Azkarate, Bernardo Atxaga, Itxaro Borda, Jean-Baptiste Coyos, Jon Casenave, Asun Garikano, Roberto Gonzalez de Viñaspre, Jabier Kaltzakorta, Joseba Lakarra, Miren Agur Meabe, Alfontso Mujika, Miren Lourdes Oñederra, Paskual Rekalde, Patxi Salaberri, Pello Salaburu, Castillo Suarez, Ana Toledo, Andres Urrutia, Miriam Urkia eta Mikel Zalbide.

 Emerituak guztiak, aldiz, gizonezkoak dira: Andres Alberdi, Jean-Louis Davant, Patxi Goenaga, Andres Iñigo, Xabier Kintana, Jose Luis Lizundia, Beñat Oihartzabal, Andoni Sagarna, Ibon Sarasola, Patxi Uribarren, Xarles Videgain eta Patxi Zabaleta.

