Irene Arrarats euskaltzain oso izendatu du Euskaltzaindiak
Irene Arrarats hizkuntzalari hernaniarra euskaltzain oso izendatu du Euskaltzaindiak ostiral honetan, Bilboko egoitzan egin duen hileroko osoko bilkuran; Andres Alberdi hizkuntzalariaren hutsunea (emeritu bihurtu da, 75 urte betetakoan) beteko du. Orain, euskaltzain oso berriak zortzi hileko epea du sarrera hitzaldia prestatzeko.
Hautagai bakarra aurkeztu zuten euskaltzainek urriko osoko bilkuran, hain zuzen, Irene Arrarats, eta ostiral honetako bilkuran izendatu dute euskaltzain oso hizkuntzalari hernaniarra.
Irene Arrarats Lizeaga (Hernani, Gipuzkoa, 1967) Geografia eta Historian lizentziatu zen, Deustuko Unibertsitatean. Euskaldunon Egunkarian aritu zen 1991tik 2003ra arte, estilo zuzentzaile eta itzultzaile lehenbizi, eta euskara arduradun gero. 2003an bertan hasi zen euskara arduradun Berria egunkarian, eta horretan dabil harrezkero.
Berriaren estilo liburuaren zuzendaria da, eta 'Ezer ez eta festa' hizkuntzari buruzko podcastaren egileetako bat da. Itzultzaile ere aritzen da, eta, besteak beste, Monique Wittigen Simone de Beauvoirren, Nancy Fraserren, Marjane Satrapiren eta Atef Abu Saiden lanak euskaratu ditu.
Euskaltzaindiak 101 euskaltzain oso izendatu ditu 1918tik gaurdaino, eta gaur egun, 24 euskaltzain osoz eta 12 euskaltzain emerituz osatua da Akademia.
Euskaltzain osoen artean, 13 gizonezko eta 11 emakumezko daude: Adolfo Arejita, Aurelia Arkotxa, Sagrario Aleman, Irene Arrarats, Miren Azkarate, Bernardo Atxaga, Itxaro Borda, Jean-Baptiste Coyos, Jon Casenave, Asun Garikano, Roberto Gonzalez de Viñaspre, Jabier Kaltzakorta, Joseba Lakarra, Miren Agur Meabe, Alfontso Mujika, Miren Lourdes Oñederra, Paskual Rekalde, Patxi Salaberri, Pello Salaburu, Castillo Suarez, Ana Toledo, Andres Urrutia, Miriam Urkia eta Mikel Zalbide.
Emerituak guztiak, aldiz, gizonezkoak dira: Andres Alberdi, Jean-Louis Davant, Patxi Goenaga, Andres Iñigo, Xabier Kintana, Jose Luis Lizundia, Beñat Oihartzabal, Andoni Sagarna, Ibon Sarasola, Patxi Uribarren, Xarles Videgain eta Patxi Zabaleta.
Baionako Bonnat-Helleu museoak ateak irekiko ditu gaur, berriztatzeko 14 urtez lan egin ondoren eta erakusketa-espazioa bikoiztuta
Museoa berritzeko 29 milioi euroko inbertsioa egin behar izan da, eta, horri esker, erakusketa-espazioa bikoiztu dute, 2.000 metro karratura iritsi arte. Azalera horrek erakundeak dituen 7.000 obren neurria emango duelakoan daude.
Euskal Herriko Musika eta Dantza Eskolen Elkarteak 30 urte bete ditu
Gala berezia prestatu dute Donostiako Victoria Eugenia antzokian data ospatzeko. 69 eskola eta 30.000 ikasle baino gehiago biltzen ditu elkarteak.
"Denetariko 1.026 nobedade aurkeztuko dira Durangoko Azokan"
175 partaidek 285 erakusmahai jarriko dituzte Landakon aurten, Beñat Gaztelurrutia Durangoko Azokaren koordinatzaileak gaur aletu duenez.
Berbagailua eta Atartea guneak estreinatuko ditu Durangoko Azokak, podcasten eta Arte Ederren plazak
60. edizioan, 285 erakusmahaitan paratutako 1.000 nobedadetik gora, inoiz baino gehiago, eta 273 ekitaldi eskainiko ditu DA Kulturaren Jaialdiak. Egitarau osoa iragarri dute, gaur, Landakon.
"Olatuaren enbatean. Emakumeak eta itsasoa XX. mendean" erakusketa Bermeoko Arrantzaleen Museoan
Kostaldeko emakumeen lana funtsezkoa izan da arrantzan eta itsas historian, baina ez da aintzakotzat hartu izan; gizonezkoena izan da beti ardatz. Hori dela eta, emakume horien lanak izan duen, eta duen garrantzia aldarrikatzeko, Bermeoko Arrantzaleen Museoan Olatuaren Enbata erakusketa antolatu dute. Neskatila, saregile kontserberetako langile zein emakume armadoreen eguneroko lana erakusten duten objektuak jaso dituzte, baita emakume horien testigantzak ere. Era berean, bisita gidatuak zein hitzaldiak eta mahai inguruak eskainiko dituzte.
ZuNonHanDA! azoka ibiltariak Durangoko Azoka zabalduko du
Azaroaren 17tik abenduaren 4ra, Durangoko Kulturaren Jaialdia hasteko bezperara arte, 22 liburu aurkeztuko dituzte Euskal Herriko 19 liburu dendatan. Lehenengoz, Azoka egin aurretik egingo dute ZuNonHanDA!, bost aldiz haren ondoren egin eta gero.
"Hasiera bat" diskoaren birako azken kontzertua eman du Gorka Urbizuk, Victoria Eugenia Antzokian
Gorka Urbizuk igande honetan eman du "Tour Bat" biraren azken kontzertua, Victoria Eugenia Antzokian (Donostia). Lekunberriko musikariak 4 kontzertu eskaini ditu Donostiako antzoki horretan, eta sekulako harrera eta berotasuna jasota, denetan agortu ditu sarrera guztiak. Igandeko kontzertua ikusgai izango da oso osorik ETBn.
Eñaut Elorrieta eta Alos Quartet “Ahots kordak” prestatzen ari dira, kontzertu bakanen sorta
Estreinakoz, Eñaut Elorrietak eta Alos Quartetek kontzertu sorta bat emango dute: "Ahots kordak". Taldea sinplea eta eraginkorra izango da: soka laukote bat, ahotsaz osatua. Bidaia musikal honen lehen geldialdia Tolosan izango da, urtarrilaren 3an. Gasteizen, Zornotzan eta Donibane Lohizunen arituko dira gero.
Oinkari taldeak dantzan ospatuko du bere mende erdia
Villabonako dantza taldeak “50 urte dantzan” ikuskizuna taularatuko du Olaederra kiroldegian ostiralean, hilak 21. Korrontzi folk taldea urteurrenari batu zaio, “Oinkari 50” kantuaren bidez.