Durangoko Azokak geldialdia egin du genozidioa salatzeko

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Palestinako genozidioa salatzeko geldialdia egin du Durangoko Azokak. Kultura erdigunean jarri eta mugaz gaindiko elkartasun mezua zabaldu dute ehunka kulturazalek Landako Plazan egin duten ekitaldian.

Durangoko azoka 2025 Palestina Gazako Zerrenda Kultura

