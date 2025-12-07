Hoy es noticia
Durangoko Azoka para contra el genocidio

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Durangoko Azokak geldialdia egin du genozidioa salatzeko
Durangoko Azoka ha llevado a cabo hoy un parón general para denunciar el genocidio que está sufriendo el pueblo de Palestina. Se ha querido lanzar un mensaje de solidaridad mediante un acto cultural que ha reunido a cientos de visitantes y a 136 participantes. 

Feria Durango 2025 Palestina Franja de Gaza Cultura

