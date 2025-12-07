Durangoko Azoka para contra el genocidio

La sociedad de investigación aplicada Siadeco analizó el año pasado, en su edición de 2024, el perfil y el comportamiento de creadores y creadoras, agentes y visitantes de Durangoko Azoka, en un trabajo que muestra que el principal motivo para asistir al encuentro es impulsar el euskera y la cultura vasca, y que el año pasado cada visitante gastó de media 55,19 euros.