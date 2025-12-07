Durangoko Azoka para contra el genocidio
Durangoko Azoka ha llevado a cabo hoy un parón general para denunciar el genocidio que está sufriendo el pueblo de Palestina. Se ha querido lanzar un mensaje de solidaridad mediante un acto cultural que ha reunido a cientos de visitantes y a 136 participantes.
Durangoko Azoka se detiene para denunciar el genocidio en Palestina
Multitud de visitantes, creadores y organizadores se han unido este domingo, de 14:00 a 14:30 horas, para denunciar el genocidio que el estado de Israel está cometiendo en Palestina y lanzar un mensaje de solidaridad.
Nueve de cada diez visitantes realizan alguna compra en Durangoko Azoka
La sociedad de investigación aplicada Siadeco analizó el año pasado, en su edición de 2024, el perfil y el comportamiento de creadores y creadoras, agentes y visitantes de Durangoko Azoka, en un trabajo que muestra que el principal motivo para asistir al encuentro es impulsar el euskera y la cultura vasca, y que el año pasado cada visitante gastó de media 55,19 euros.
Gatibu inicia la ronda de conciertos de despedida del BEC con una actuación llena de sorpresas
La banda gernikarra abandonará los escenarios el 13 de diciembre con su tercer concierto en el BEC (ETB1 lo ofrecerá en directo), tras el del 6 y 12 de diciembre.
Los altibajos de la vida de Juanito Oiarzabal, en un documental
Dirigido por Javier Álvaro, el documental Oiarzabal, entre Juan y Juanito cuenta la historia de Juanito Oiarzabal y habla de sus logros. Fue el tercero en subir los 14 ochomiles sin oxígeno artificial, y ha subido un total de 26 ochomiles. Se ha estrenado en el festival Mendi Film.
El grupo Nhil, en Ahotsenea
El grupo de música negra presenta su disco "Etxea" en el espacio dedicado a la música, durante la segunda jornada de Durangoko Azoka.
La asociación Euskal Herrian Euskaraz reclama el euskera como idioma nacional
Bajo el lema "Euskaraz bizitzeko, euskal errepublika", multitud de personas han recorrido este sábado las calles de Durango, en el marco de Durangoko Azoka. A la convocatoria se ha sumado una veintena de agentes políticos y sindicales.
Público y artistas vuelven a disfrutar de Durangoko Azoka
En el segundo día de Durangoko Azoka, Landako ha lucido espléndido. Los creadores y las creadoras se han mostrado satisfechas con el ritmo que lleva la feria, y la gente se ha acercado masivamente a disfrutar del día.
Nos reunimos con creadores culturales para conocer algunas de sus novedades de este año
Músicos y escritores destacan que estar presentes en la plaza de la cultura vasca es una experiencia emocionante y enriquecedora, por lo que se han mostrado agradecidos. Todos ellos subrayan la importancia de Durangoko Azoka.
Así ha cambiado Durangoko Azoka: 60 años desde que abrió sus puertas
Franco aún vivía cuando hace seis décadas el punto de encuentro de la cultura vasca abrió sus puertas por primera vez. De su gestión se encarga Gerediaga Elkartea, cuyos organizadores han recordado la emoción inicial.