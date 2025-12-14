HERIOTZA
Milaka pertsonak azken agurra eman diote Robe Iniestari, Extremoduroko abeslariari, Plasencian

PLASENCIA, 14/12/2025.- Cientos de seguidores de Robe Iniesta aguardan desde primera hora de este domingo, algunos desde la noche anterior, la apertura de puertas del Palacio de Congresos de Plasencia para participar en el homenaje al músico, fallecido el pasado miércoles, en un acto que se prolongará durante toda la jornada. Entre los asistentes se encontraban personas llegadas desde distintos puntos de España. EFE/Eduardo Palomo
Ilara luzeak sortu dira Plasenciako kongresu jauregian, jarraitzaile asko bertaratu baitira musikariari agur esatera. Aurrerantzean, Robe Iniesta izena izango du eraikin horrek.

