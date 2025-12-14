Recién finalizada la Feria de Durango 2025, el gerente de Gerediaga Elkartea, Beñat Gaztelurrutia, se ha mostrado satisfecho en la primera valoración realizada a ETB. Ha destacado que a pesar de la gran afluencia de público, ha sido cómodo acceder y visitar Landako. También ha adelantado que la cita de 2026 tendrá 5 días y que el futuro vendrá de la mano de consolidar la Azoka de Durango como un festival de la cultura.