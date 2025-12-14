ÓBITO
Miles de personas despiden a Robe Iniesta, el fallecido líder de Extremoduro, en Plasencia

PLASENCIA, 14/12/2025.- Cientos de seguidores de Robe Iniesta aguardan desde primera hora de este domingo, algunos desde la noche anterior, la apertura de puertas del Palacio de Congresos de Plasencia para participar en el homenaje al músico, fallecido el pasado miércoles, en un acto que se prolongará durante toda la jornada. Entre los asistentes se encontraban personas llegadas desde distintos puntos de España. EFE/Eduardo Palomo
Euskaraz irakurri: Ehunka pertsonak azken agurra eman diote Robe Iniestari, Extremoduroko abeslariari, Plasencian
Han sido muchos los seguidores que han querido dar un último adiós al músico, y se han formado largas colas ante el palacio de congresos de la localidad cacereña. A partir de ahora, el edificio llevará el nombre de Robe Iniesta.

