Miles de personas despiden a Robe Iniesta, el fallecido líder de Extremoduro, en Plasencia
Han sido muchos los seguidores que han querido dar un último adiós al músico, y se han formado largas colas ante el palacio de congresos de la localidad cacereña. A partir de ahora, el edificio llevará el nombre de Robe Iniesta.
La Diputación Foral de Gipuzkoa concede la medalla de oro a la cantante Lourdes Iriondo
El reconocimiento a la cantante, escritora y profesora de Urnieta ha sido póstumo y sus hermanas han sido las encargadas de recibir el premio, en un acto que se ha convertido en un emotivo homenaje en el que han participado familiares, además de una amplia representación de la cultura vasca.
El museo Balenciaga mira a las "manos que cosen"
Igor Uria, del Museo Balenciaga de Getaria, ha dedicado diez años a recopilar testimonios y objetos de las mujeres que trabajaron en los talleres del gran modisto Cristóbal Balenciaga: imágenes, documentos, herramientas... La empresa alcanzó más de 2000 empleadas en París, Madrid, Barcelona y San Sebastián, algunos de las cuales se han reunido hoy en el museo de Getaria.
Gaztelurrutia: "La fidelidad de nuestros visitantes y que dos tercios sean menores de 45 años son algunas de las claves del éxito"
Recién finalizada la Feria de Durango 2025, el gerente de Gerediaga Elkartea, Beñat Gaztelurrutia, se ha mostrado satisfecho en la primera valoración realizada a ETB. Ha destacado que a pesar de la gran afluencia de público, ha sido cómodo acceder y visitar Landako. También ha adelantado que la cita de 2026 tendrá 5 días y que el futuro vendrá de la mano de consolidar la Azoka de Durango como un festival de la cultura.
Durangoko Azoka “redondea” 60 años de andadura con una edición “maravillosa”
La organización ha destacado el éxito de la recién clausurada edición y la importancia que el encuentro ejerce durante todo el año en el ámbito de la cultura vasca.
El genocidio contra Gaza, muy presente entre las novedades de Durangoko Azoka
Muchos escritores están presentando estos días sus novedades en la plaza de la cultura vasca y, algunos de ellos, han abordado el genocidio contra el pueblo palestino con la intención de explicar lo que está ocurriendo.
Palabras que dibujan la silueta del vacío
Harkaitz Cano y Eider Rodriguez han presentado en el tercer día de Durangoko Azoka “Silueta” y “Dena zulo bera zen”, dos muy diferentes ejercicios literarios que habitan grietas, que ocupan abismos.
Durangoko Azoka se detiene para denunciar el genocidio en Palestina
Multitud de visitantes, creadores y organizadores se han unido para denunciar el genocidio que el estado de Israel está cometiendo en Palestina y lanzar un mensaje de solidaridad.
Durangoko Azoka para contra el genocidio
Durangoko Azoka ha llevado a cabo hoy un parón general para denunciar el genocidio que está sufriendo el pueblo de Palestina. Se ha querido lanzar un mensaje de solidaridad mediante un acto cultural que ha reunido a cientos de visitantes y a 136 participantes.
Nueve de cada diez visitantes realizan alguna compra en Durangoko Azoka
La sociedad de investigación aplicada Siadeco analizó el año pasado, en su edición de 2024, el perfil y el comportamiento de creadores y creadoras, agentes y visitantes de Durangoko Azoka, en un trabajo que muestra que el principal motivo para asistir al encuentro es impulsar el euskera y la cultura vasca, y que el año pasado cada visitante gastó de media 55,19 euros.