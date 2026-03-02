Ilustrazioa
Maite Rosendek egin ditu Itzuliko eta Itzulia Womeneko kartelak

Donostiar artistak irabazi zuen Euskadi literatura saria ilustrazioaren atalean, eta, hortaz, hari dagokio txirrindularitza probetako kartelak diseinatzea.

Maite Rosende ilustratzaileak Itzuliako kartela egin du
Maite Rosende, berak eginiko kartelaren alboan
author image

EITB

Azken eguneratzea

Maite Rosende artista donostiarrak egin du 2026. urteko Itzulia Basque Country txirrindularitza lasterketaren kartela. Euskadi literatura saria jaso zuen iaz Rosendek, Literatura Lanen Ilustrazioa kategorian, eta, 2019tik egiten den bezala, aurtengo Itzuliaren kartela diseinatzea egokitu zaio.

Irudia astelehen honetan aurkeztu dute, Arte Ederren Bilboko Museoan, aurreko urteetako kartelak gordeta dituzten tokian: Yolanda Mosquera, Asisko Urmeneta, Miren Asiain, Javier Isusi, Maite Mutuberria, Joseba Larratxe eta David de las Heras.

Hala, aurtengo kartelaren egilea Maite Rosende izango da, eta bere irudiak iragarriko ditu apirilaren 6tik 11ra bitarte Bilbon hasi eta Bergaran amaituko den Itzulia Basque Country zein maiatzaren 15etik 17ra jokatuko den Itzulia Women.

Artistak berak azaldu duenez, "lasterketaren nortasuna islatuko duen irudi erraz eta ezagun bat" sortu nahi izan du, "indar eta erritmo handikoa".

Itzulia Basque Country lasterketaren kartela, Maite Rosenderen lana
Artea

