Maite Rosende es la autora de los carteles de la Itzulia y la Itzulia Women

La artista donostiarra se ha encargado del diseño de los carteles de las carreras ciclistas, tal y como corresponde a la persona ganadora del premio Euskadi de literatura en el apartado de ilustración.

Maite Rosende, junto a su obra

Euskaraz irakurri: Maite Rosendek egin ditu 2026ko Itzuliko eta Itzulia Womeneko kartelak
La artista donostiarra Maite Rosende ha sido la encargada de diseñar el cartel de la carrera ciclista Itzulia Basque Country, en su versión masculina y femenina. Rosende fue galardonada el año pasado con el premio Euskadi de literatura, en la categoría de ilustración, y, tal y como la persona galardonada ha venido haciendo desde 2019, le ha tocado diseñar el cartel de la Itzulia de este año.

La imagen ha sido presentada este lunes en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, donde están los carteles de años anteriores, obras de Yolanda Mosquera, Asisko Urmeneta, Miren Asiain, Javier Isusi, Maite Mutuberria, Joseba Larratxe y David de las Heras.

La Itzulia Basque Country comenzará en Bilbao, finalizará en Bergara y se correrá enter el 6 y el 11 de abril, mientras que la Itzulia Women se disputará del 15 al 17 de mayo.

Según ha explicado Rosende, "he querido crear una imagen sencilla y reconocible, que refleje la personalidad de la carrera, con mucha fuerza y ritmo".

Arte

Elena Asins. Egitura, Espazioa, Denbora
Kutxa Fundazioa propone un recorrido por la obra de Elena Asins

"Estructura, espacio, tiempo" reúne en Kutxa Fundazoia Kubo de San Sebastián más de 100 proyectos entre dibujos, pinturas, esculturas, libros, piezas audiovisuales e instalaciones que abarcan desde sus inicios en 1968, año importante en su recorrido artístico, hasta las últimas piezas de principios de este siglo XXI. La de Asins es "una figura ineludible del arte computacional y de la  abstracción geométrica moderna y contemporánea"..

Marie Leczinska Louis XV.aren erretratua, Bonnat Helleu Baionako museoan.
El museo Bonnat Helleu de Baiona expone un retrato oficial de la reina Marie Leczinska

El retrato de la reina María de Francia, esposa de Luis XV, data de 1748. La versión original del cuadro se encuentra en el Palacio de Versalles. y esta copia ha sido cedida al museo de Baiona por una familia con origen mexicano y vasco. En las primeras diez semanas desde su reapertura, el restaurado museo ha recibido más de 50 000 visitantes; el 30 % han sido baionarras y otro tercio vascos de otros lugares. 

Arte galeriak
Las galerías de arte cierran una semana, para que el IVA de los productos y servicios culturales sea inferior al 10 %

Piden que se cumpla la normativa europea aprobada en 2022, y que se aplique un IVA reducido a los productos y servicios culturales. En el cine, el teatro o la literatura, por ejemplo, esa reducción ya está vigente, pero, a diferencia de otros países, la venta de obras de arte ha quedado exenta, por lo que las galerías no abrirán sus puertas del 2 al 7 de febrero.

