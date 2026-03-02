La artista donostiarra Maite Rosende ha sido la encargada de diseñar el cartel de la carrera ciclista Itzulia Basque Country, en su versión masculina y femenina. Rosende fue galardonada el año pasado con el premio Euskadi de literatura, en la categoría de ilustración, y, tal y como la persona galardonada ha venido haciendo desde 2019, le ha tocado diseñar el cartel de la Itzulia de este año.

La imagen ha sido presentada este lunes en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, donde están los carteles de años anteriores, obras de Yolanda Mosquera, Asisko Urmeneta, Miren Asiain, Javier Isusi, Maite Mutuberria, Joseba Larratxe y David de las Heras.

La Itzulia Basque Country comenzará en Bilbao, finalizará en Bergara y se correrá enter el 6 y el 11 de abril, mientras que la Itzulia Women se disputará del 15 al 17 de mayo.

Según ha explicado Rosende, "he querido crear una imagen sencilla y reconocible, que refleje la personalidad de la carrera, con mucha fuerza y ritmo".