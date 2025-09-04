Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren finala 2026ko abenduaren 20an izango da, Iruñean
Aurtengo irailean hasi eta 2026ko martxora bitartean, herrialdeetako lau bertsolari txapelketak jokatuko dira, Bizkaikoa, Nafarroakoa, Xilaba eta Arabakoa. Gero etorriko da, 2026ko irailetik aurrera, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Horren finala Nafarroa Arenan izango da berriz, 2026ko abenduaren 20an.
Bizkaiko Txapelketa izango da hasten lehena: irailaren 28an hasiko da, Urdulizen. Handik astebetera ekingo diote Nafarroako Txapelketari, urriaren 4an, Auritzen.
Nafarroakoaren finala azaroaren 29an jokatuko da, Nafarroa Arenan lehenengoz, eta Bizkaikoa Casillan, abenduaren 20an.
Xilaba Lapurdiko, Nafarroa Behereko eta Zuberoako txapelketaren lehen fasea abenduaren 6an abiatuko da, Aiherran, eta finala urtarrilaren 31n izango da, Donibane Lohizuneko Jai Alai pilotalekuan.
Arabako Txapelketa otsailean hasiko da, hilaren 7an, eta martxoaren 28an bukatuko da, Gasteizko Europa Jauregian.
2026ko irailean hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, eta finala abenduaren 20an jokatuko da, igandearekin, Nafarroa Arenan.
Nafarroako Bertsolari Txapelketa urriaren 4an hasi eta azaroaren 29an amaituko da, Nafarroa Arenan
24 bertsolarik kantatuko dute Txapelketako zortzi saioetan, tartean Julen Zelaieta, Julio Soto eta Saioa Alkaiza txapeldunek.
Bizkaiko Bertsolari Txapelketa Urdulizen hasi eta Bilbon, Casillan, bukatuko da
Nerea Ibarzabal Bizkaiko azken bi txapelketen irabazleak parte ez hartzea erabaki du. Finalaurrekoak bi bueltatara jokatuko dira oraingoan: lehenengoan hiru saio izango dira, eta bigarrenean bi.
Mixel Aire bertsolari eta artzaina zendu da
Fernando Aire Etxart "Xalbador"en semea zenak 80 urte zituen. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusian hirutan hartu zuen parte, eta hiru aldiz irabazi zuen Nafarroakoa. Aire Ahizpak abeslari hirukoteko kideen aita zen.
Martin: ''Lasaitasun bat bezala daukat, zorte handia delako horrelako egun bat bizitzeko aukera izatea''
Gipuzkoako bertsolari txapeldun gisa lehen orduak igaro ditu jada Alaia Martinek. Oiartzunen hitzordua izan du goizean ETBrekin, eta atzoko sentsazioei buruz zein etorkizunerako planei buruz aritu da.
Alaia Martinek irabazi du Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako finala
Oiartzuarrak Beñat Gaztelumendiren kontra jokatu du azken buruz burukoa. Oihana Iguaran, Ane Labaka, Aner Peritz, Nerea Elustondo, Andoni Rekondo eta Eneritz Artetxe izan dira hurrengoak sailkapenean.
Laguntasunari eskaini dio azken agurra Alaia Martinek: ''Elkarrengandik gertu eta elkarrentzat gertu''
Alaia Martinek irabazi du Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako finala. Oiartzuarrak Beñat Gaztelumendiren kontra jokatu du azken buruz burukoa. Oihana Iguaran, Ane Labaka, Aner Peritz, Nerea Elustondo, Andoni Rekondo eta Eneritz Artetxe izan dira hurrengoak sailkapenean.
Gipuzkoako zortzi finalistak, gaurko finalerako prest
Gaur izango da Donostian Gipuzkoako Bertsolari Txapelketaren finala, 17:00etatik aurrera. ETB1en eta eitb.eus-en zuzenean jarraitu ahalko da.
Dena prest, larunbateko Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako finalerako
Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako finala jokatuko da larunbatean, abenduaren 14an, Donostia Arenan. Zortzikote finalista bertan izan da gaur, larunbateko saioa aurkezten, eta azaldu dute nola bizi dituzten azken egun hauek.
Argitu da Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako finaleko zortzikotea
Oihana Iguaranek irabazi du Arrasateko finalaurrekoa eta zuzenean sartu da finalean. Aurrez, Beñat Gaztelumendik eta Alaia Martinek ere bazuten lortuta txartela. Puntuazioz, Ane Labaka, Nerea Elustondo, Eneritz Artetxe, Andoni Rekondo eta Aner Peritz 'Euzkitze'ere igaro dira finalera.