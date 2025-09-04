Txapelketen egutegia
Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren finala 2026ko abenduaren 20an izango da, Iruñean

2026ko irailean hasi, eta abenduaren 20an hasiko da Bertsolari Txapelketa Nagusia datorren urtean. Lehenago, aurtengo irailetik 2026ko martxora bitartean, Bizkaiko, Nafarroako eta Arabako Txapelketak eta Xilaba Ipar Euskal Herrikoa jokatuko dira.
2022ko Bertsolari Txapelketa Nagusiko Fianala. . Iruñea, (Basque Country). 2022ko Abenduak 18. (Gari Garaialde / Bostok Photo)
Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren finala, 2022an Nafarroa Arenan. Argazkia: Gari Garaialde.
author image

Natxo Velez | EITB

Azken eguneratzea

Aurtengo irailean hasi eta 2026ko martxora bitartean, herrialdeetako lau bertsolari txapelketak jokatuko dira, Bizkaikoa, Nafarroakoa, Xilaba eta Arabakoa. Gero etorriko da, 2026ko irailetik aurrera, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Horren finala Nafarroa Arenan izango da berriz, 2026ko abenduaren 20an.

Bizkaiko Txapelketa izango da hasten lehena: irailaren 28an hasiko da, Urdulizen. Handik astebetera ekingo diote Nafarroako Txapelketari, urriaren 4an, Auritzen.

Nafarroakoaren finala azaroaren 29an jokatuko da, Nafarroa Arenan lehenengoz, eta Bizkaikoa Casillan, abenduaren 20an.

Xilaba Lapurdiko, Nafarroa Behereko eta Zuberoako txapelketaren lehen fasea abenduaren 6an abiatuko da, Aiherran, eta finala urtarrilaren 31n izango da, Donibane Lohizuneko Jai Alai pilotalekuan.

Arabako Txapelketa otsailean hasiko da, hilaren 7an, eta martxoaren 28an bukatuko da, Gasteizko Europa Jauregian. 

2026ko irailean hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, eta finala abenduaren 20an jokatuko da, igandearekin, Nafarroa Arenan. 

Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren finala, Nafarroa Arenan, 2022ko abenduaren 18an.
