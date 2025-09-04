Desde septiembre de este año a marzo de 2026, se celebrarán cuatro campeonatos territoriales de bertsolaris, los de Bizkaia, Navarra, Araba y Xilaba. Más tarde, a partir de septiembre de 2026, llegará el Campeonato de Euskal Herria, cuya final tendrá lugar en el Navarra Arena el 20 de diciembre de 2026.

El primer campeonato en arrancar será el de Bizkaia, el 28 de septiembre en Urduliz. Una semana después, el 4 de octubre, comenzará el Campeonato de Navarra en Auritz.

La final del Campeonato de Navarra se jugará el 29 de noviembre, por primera vez en el Navarra Arena, mientras que la de Bizkaia tendrá lugar el 20 de diciembre en La Casilla.

La primera fase de Xilaba, el campeonato de Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa, comenzará el 6 de diciembre en Aiherra, y la final está programada para el 31 de enero en el frontón Jai Alai de Donibane Lohizune.

El Campeonato de Araba empezará el día 7 de febrero, y terminará el 28 de marzo en el palacio Europa de Vitoria-Gasteiz.

El Campeonato de Euskal Herria comenzará en septiembre de 2026, y finalizará, con la final en el Navarra Arena, el domingo, 20 de diciembre.