La final del Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris será el 20 de diciembre de 2026 en Pamplona
El Campeonato comenzará en septiembre de 2026, y finalizará el 20 de diciembre. Antes, entre septiembre de este año y marzo del año próximo, se celebrarán los campeonatos de Bizkaia, Navarra, Araba y Xilaba, en Iparralde.
Desde septiembre de este año a marzo de 2026, se celebrarán cuatro campeonatos territoriales de bertsolaris, los de Bizkaia, Navarra, Araba y Xilaba. Más tarde, a partir de septiembre de 2026, llegará el Campeonato de Euskal Herria, cuya final tendrá lugar en el Navarra Arena el 20 de diciembre de 2026.
El primer campeonato en arrancar será el de Bizkaia, el 28 de septiembre en Urduliz. Una semana después, el 4 de octubre, comenzará el Campeonato de Navarra en Auritz.
La final del Campeonato de Navarra se jugará el 29 de noviembre, por primera vez en el Navarra Arena, mientras que la de Bizkaia tendrá lugar el 20 de diciembre en La Casilla.
La primera fase de Xilaba, el campeonato de Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa, comenzará el 6 de diciembre en Aiherra, y la final está programada para el 31 de enero en el frontón Jai Alai de Donibane Lohizune.
El Campeonato de Araba empezará el día 7 de febrero, y terminará el 28 de marzo en el palacio Europa de Vitoria-Gasteiz.
El Campeonato de Euskal Herria comenzará en septiembre de 2026, y finalizará, con la final en el Navarra Arena, el domingo, 20 de diciembre.
El Campeonato de Navarra de Bertsolaris comenzará el 4 de octubre y terminará el 29 de noviembre, en el Navarra Arena
24 bertsolaris participarán en los ocho recitales del Campeonato, entre los que se encuentran el vigente campeón Julio Soto y los anteriores campeones Julen Zelaieta y Saioa Alkaiza.
El Campeonato de Bizkaia de Bertsolaris comenzará en Urduliz y terminará en La Casilla, en Bilbao
Nerea Ibarzabal, ganadora de los dos últimos campeonatos, ha decidido no participar este año. Las semifinales se jugarán a doble vuelta; en la primera vuelta habrá tres recitales, y en la segunda dos.
Fallece el bertsolari y pastor Mixel Aire
Hijo de Fernando Aire Etxart, "Xalbador", tenía 80 años. Participo tres veces en el campeonato nacional de bertsolaris, y ganó tres veces el de Navarra. Era el padre de las tres miembros del trío de voces Aire Ahizpak.
Martín: ''Siento una especie de tranquilidad por haber tenido la suerte de vivir un día como este'
ETB ha estado con Alaia Martín la mañana siguiente a haber logrado la txapela del Campeonato de Bertsolaris de Gipuzkoa. La bertsolari de Oiartzun ha hablado tanto sobre las sensaciones de ayer como sobre sus planes de futuro.
Alaia Martín gana la final del Campeonato de Bertsolaris de Gipuzkoa
La bertsolari de Oiartzun se ha enfrentado a Beñat Gaztelumendi en el último cara a cara. Oihana Iguaran, Ane Labaka, Aner Peritz, Nerea Elustondo, Andoni Rekondo y Eneritz Artetxe han sido los siguientes en la clasificación.
Oda a la amistad en el bertso final de Alaia Martín: ''Elkarrengandik gertu eta elkarrentzat gertu''
Alaia Martín ha ganado la final del Campeonato de Bertsolaris de Gipuzkoa. La bertsolari de Oiartzun se ha enfrentado a Beñat Gaztelumendi en el último cara a cara. Oihana Iguaran, Ane Labaka, Aner Peritz, Nerea Elustondo, Andoni Rekondo y Eneritz Artetxe han sido los siguientes en la clasificación
Todo listo en Illunbe para la final del Campeonato de Bertsolaris de Gipuzkoa de este sábado
A partir de las 17:00 horas ocho bertsolaris se medirán en la final del Campeonato de Bertsolaris de Gipuzkoa, en Donostia. Se podrá seguir en directo en ETB1 y eitb.eus.
Todo preparado para la final del Campeonato de Gipuzkoa de Bertsolaris del sábado
El sábado, 14 de diciembre, se disputará en el Donostia Arena la final del Campeonato de Bertsolaris de Gipuzkoa. Los ocho finalistas han presentando hoy la final del sábado y han explicado cómo están viviendo estos últimos días.
Desvelados los nombres de los ocho finalistas del Campeonato de Bertsolaris de Gipuzkoa
Oihana Iguaran ha ganado la semifinal de Arrasate y se ha metido directamente en la final. Antes, Beñat Gaztelumendi y Alaia Martín también habían conseguido el pase. Por puntuación, han pasado también a la final Ane Labaka, Nerea Elustondo, Eneritz Artetxe, Andoni Rekondo y Aner Peritz 'Euzkitze'.