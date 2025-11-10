Finalaurrekoak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

12 bertsolari, Bizkaiko Txapelketako finalaurrekoen azken bueltan

Aissa Intxausti, Aitor Bizkarra, Aitor Etxebarriazarraga, Ibai Amillategi, Onintza Enbeita eta Unai Mendiburu Bermeon arituko dira azaroaren 15ean, eta Gorka Pagonabarraga, Imanol Uria, Jone Uria, Oihana Bartra, Txaber Altube eta Xabat Galletebeitia Markina-Xemeinen hilaren 22an.
Xabat Galletebeitia Barakaldon, Bizkaiko Bertsolari Txapelketako finalaurrekoetako lehen fasearen azken saioan.
Xabat Galletebeitia, Barakaldoko saioan. Argazkia: Bertsozale Elkartea.

Azken eguneratzea

Xabat Galletebeitia nagusitu zen atzo, igandearekin, Barakaldon, Bizkaiko Bertsolari Txapelketaren finalaurrekoetako lehen fasearen azken saioan, eta zehaztuta gelditu zen, horrenbestez, zein bertsolarik osatuko dituzten abenduaren 20an Bilboko finalean zein bertsolari izango diren erabakiko duten bi finalaurrekoetako seikoteak.

Finalaurrekoen lehenengo bueltako hiru saioak jokatuta, hamabi bertsolari sailkatu dira, azaroaren 15ean Bermeon (Artza frontoia, 17:00) eta azaroaren 22an Markina-Xemeinen (Uni frontoia, 17:00) finalaurrekoak jokatzeko.

Bermeon, kantatuko dute Aissa Intxausti Aburruzak, Aitor Bizkarra Ruizek, Aitor Etxebarriazarraga Gabiolak, Ibai Amillategi Omaetxebarriak, Onintza Enbeita Maguregik eta Unai Mendiburu Valorrek.

Markinan, berriz, Gorka Pagonabarraga Agorriak, Imanol Uria Albizurik, Jone Uria Albizurik, Oihana Bartra Arenasek, Txaber Altube Sarrionandiak eta Xabat Galletebeitia Abaroak.

Finalaurrekoetako sarrerak eskuragai daude.

Barakaldo Bertsolaritza

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X