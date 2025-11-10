12 bertsolari, Bizkaiko Txapelketako finalaurrekoen azken bueltan
Xabat Galletebeitia nagusitu zen atzo, igandearekin, Barakaldon, Bizkaiko Bertsolari Txapelketaren finalaurrekoetako lehen fasearen azken saioan, eta zehaztuta gelditu zen, horrenbestez, zein bertsolarik osatuko dituzten abenduaren 20an Bilboko finalean zein bertsolari izango diren erabakiko duten bi finalaurrekoetako seikoteak.
Finalaurrekoen lehenengo bueltako hiru saioak jokatuta, hamabi bertsolari sailkatu dira, azaroaren 15ean Bermeon (Artza frontoia, 17:00) eta azaroaren 22an Markina-Xemeinen (Uni frontoia, 17:00) finalaurrekoak jokatzeko.
Bermeon, kantatuko dute Aissa Intxausti Aburruzak, Aitor Bizkarra Ruizek, Aitor Etxebarriazarraga Gabiolak, Ibai Amillategi Omaetxebarriak, Onintza Enbeita Maguregik eta Unai Mendiburu Valorrek.
Markinan, berriz, Gorka Pagonabarraga Agorriak, Imanol Uria Albizurik, Jone Uria Albizurik, Oihana Bartra Arenasek, Txaber Altube Sarrionandiak eta Xabat Galletebeitia Abaroak.
Finalaurrekoetako sarrerak eskuragai daude.
Abian da Nafarroako Bertsolari Txapelketa
Auritzeko kultur etxean jarri da abian aurtengo Nafarroako Bertsolari Txapelketa. Sei bertsolari izan dira oholtza gainean. Larunbatetik azaroaren 29ra bitartean jokatuko da txapelketa eta 24 bertsolarik hartuko dute parte. Zortzi saio izango dira beste horrenbeste udalerritan. Nafarroa Arenan amaituko da txapelketa.
Xilaba azaroaren 8an hasi, eta urtarrilaren 31n amaituko da, Donibane Lohizunen
24 bertsolarik hartuko dute parte, hamar saiotan, eta horietako sei arituko dira finalean.
Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren finala 2026ko abenduaren 20an izango da, Iruñean
2026ko irailean hasi eta abenduaren 20an amaituko da Bertsolari Txapelketa Nagusia datorren urtean. Lehenago, aurtengo irailetik 2026ko martxora bitartean, Bizkaiko, Nafarroako eta Arabako Txapelketak eta Xilaba Ipar Euskal Herrikoa jokatuko dira.
Nafarroako Bertsolari Txapelketa urriaren 4an hasi eta azaroaren 29an amaituko da, Nafarroa Arenan
24 bertsolarik kantatuko dute Txapelketako zortzi saioetan, tartean Julen Zelaieta, Julio Soto eta Saioa Alkaiza txapeldunek.
Bizkaiko Bertsolari Txapelketa Urdulizen hasi eta Bilbon, Casillan, bukatuko da
Nerea Ibarzabal Bizkaiko azken bi txapelketen irabazleak parte ez hartzea erabaki du. Finalaurrekoak bi bueltatara jokatuko dira oraingoan: lehenengoan hiru saio izango dira, eta bigarrenean bi.
Mixel Aire bertsolari eta artzaina zendu da
Fernando Aire Etxart "Xalbador"en semea zenak 80 urte zituen. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusian hirutan hartu zuen parte, eta hiru aldiz irabazi zuen Nafarroakoa. Aire Ahizpak abeslari hirukoteko kideen aita zen.
Martin: ''Lasaitasun bat bezala daukat, zorte handia delako horrelako egun bat bizitzeko aukera izatea''
Gipuzkoako bertsolari txapeldun gisa lehen orduak igaro ditu jada Alaia Martinek. Oiartzunen hitzordua izan du goizean ETBrekin, eta atzoko sentsazioei buruz zein etorkizunerako planei buruz aritu da.
Alaia Martinek irabazi du Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako finala
Oiartzuarrak Beñat Gaztelumendiren kontra jokatu du azken buruz burukoa. Oihana Iguaran, Ane Labaka, Aner Peritz, Nerea Elustondo, Andoni Rekondo eta Eneritz Artetxe izan dira hurrengoak sailkapenean.
Laguntasunari eskaini dio azken agurra Alaia Martinek: ''Elkarrengandik gertu eta elkarrentzat gertu''
