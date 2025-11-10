12 bertsolaris esperan a la última vuelta de las semifinales en el Campeonato de Bizkaia
Aissa Intxausti, Aitor Bizkarra, Aitor Etxebarriazarraga, Ibai Amillategi, Onintza Enbeita y Unai Mendiburu se medirán en Bermeo el 15 de noviembre, mientras que Gorka Pagonabarraga, Imanol Uria, Jone Uria, Oihana Bartra, Txaber Altube y Xabat Galletebeitia lo harán en Markina-Xemein el día 22.
Xabat Galletebeitia se impuso ayer, domingo, en Barakaldo, en la última sesión de la primera fase de semifinales del Campeonato de Bertsolaris de Bizkaia, y, así, quedaron definidos los dos sextetos de bertsolaris que se medirán en las dos semifinales que decidirán quiénes estarán en la final de Bilbao el 20 de diciembre.
Tras la disputa de las tres sesiones de la primera vuelta de semifinales, doce bertsolaris se han clasificado para disputar las semifinales definitivas el 15 de noviembre en Bermeo (frontón Artza, 17:00) y el 22 de noviembre en Markina-Xemein (frontón Uni, 17:00).
En Bermeo, cantarán Aissa Intxausti Aburruza, Aitor Bizkarra Ruiz, Aitor Etxebarriazarraga Gabiola, Ibai Amillategi Omaetxebarria, Onintza Enbeita Maguregi y Unai Mendiburu Valor.
En Markina, lo harán Gorka Pagonabarraga Agorria, Imanol Uria Albizuri, Jone Uria Albizuri, Oihana Bartra Arenas, Txaber Altube Sarrionandia y Xabat Galletebeitia Abaroa.
Las entradas para las semifinales están ya disponibles..
