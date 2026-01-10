BERTSOLARITZA
Miren Artetxe gailendu da Xilaba Bertsolari Txapelketako lehen finalaurrekoan eta zuzenean sailkatu da finalerako

Baigorrin jokatu den final aitzinetakoan Maddalen Arzallus izan da bigarrena. Datorren larunbatean Bardozen jokatuko da Ipar Euskal Herriko Bertsolari txapelketaren bigarren final aitzinekoa.
Baigorriko saioa, lehen finalaurrekoa

Baigorriko saioa. Argazkia: bertsularien lagunak

EITB

Azken eguneratzea

Miren Artetxek irabazi du larunbat honetan Baigorriko Plaza Xoko gelan jokatu den Xilaba Bertsolari Txapelketako lehen final aitzinekoa. Saioa irabazteaz gain, Donibane Lohitzunen jokatuko den finalerako txartela ere lortu du Artetxek.

Eguraldi txarra izanagatik ere, 480 lagun bildu dira Baigorrin, lehen finalaurrekoa ikusi eta entzuteko.

Lan puntuagarri guztiak osatuta, honela geratu dira puntuazioak:

- Miren Artetxe Sarasola, 551,5 puntu

- Maddalen Arzallus Antia, 535,5 puntu

- Elixabet Etxandi Goihenetxe 518,5 puntu

- Haira Aizpurua Ibargarai 511 puntu

- Mizel Mateo Sallaberry 501,5 puntu

- Nahia Sasco Etxeberri 452 puntu

 Final aitzinekoen bigarren saioa urtarrilaren 17an izango da, Bardozeko Ezker Paretan, 17:00etan. Eta horren ondoren jakingo da zein bertsolari arituko dira finalean. Azken hitzordu hori urtarrilaren 31n izango da, Donibane Lohitzunen.

Sarrerak  bertsosarrerak.eus webgunean dira salgai.

Iparralde Nafarroa Beherea Bertsolaritza Euskara

