Miren Artetxe ha ganado la primera semifinal del Campeonato de Bertsolaris Xilaba que se ha disputado este sábado en la sala Plaza Xoko de Baigorri.

A pesar del mal tiempo, 480 personas se han dado cita en Baigorri para disfutar de la primera semifinal del Campeonato de Bertsolaris de Iparralde.

Completadas todas las pruebas, así han quedado las puntuaciones:

- Miren Artetxe Sarasola, 551,5 puntos

- Maddalen Arzallus Antia, 535,5 puntos

- Elixabet Etxandi Goihenetxe 518,5 puntos

- Haira Aizpurua Ibargarai 511 puntos

- Mizel Mateo Sallaberry 501,5 puntos

- Nahia Sasco Etxeberri 452 puntos

La segunda semifinal se disputará el 17 de enero en Bardoze, en el Ezker Pareta, a las 17:00 horas. Una vez conocidos los resultados de ese día, se sabrá qué bertsolaris competirán en la final, que tendrá lugar el 31 de enero en Donibane Lohitzune.

Las entradas ya están a la venta en bertsosarrerak.eus.