Otsailaren 7an hasiko da Arabako Bertsolari Txapelketa, 18 bertsolarirekin
Gaur Arabako Bertsolari Txapelketaren aurkezpenean esan dutenez, otsailaren 7an hasi eta martxoaren 28an amaituko da, finala Gasteizko Europa Biltzar Jauregiko Almudena Cid aretoan jokatuta.
Egoitz Iradier Bertsozale Elkarteko sustapen arduradunak eta Uxue Diaz de Cerio sustapen eragileak azaldu dutenaren arabera, 42 urte dira Arabako lehen txapelketa egin zela, eta aurtengoan 18 bertsolari lehiatuko dira: iazko lau finalista eta udazkeneko sailkapen faseko saioetako irabazleak eta puntuazio altuena eskuratu dutenak.
Hori horrela, 18 bertsolari arituko dira txapelketaren lehen fasean hiru saiotan banatuta, 12 igaroko dira bi finalaurrekoetara, eta 6 helduko dira final handira. Guztira bost saio eta finala izango dira, beraz.
Lehen saioa Oiongo Bazterra aretoan jokatuko da, eta sarrerak bertsosarrerak.eus atarian izango dira salgai..
Bertsonari hauek arituko dira txapelketan:
1. Aroa Arrizubieta (2024ko txapelduna)
2. Paula Amilburu (2024ko finalista)
3. Peru Abarrategi (2024ko finalista)
4. Asier Otamandi (2024ko finalista)
5. Iñaki Viñaspre (2024ko finalista)
6. Xabi Igoa: 201.5 puntu (1. saioko irabazlea)
7. Aitor Ugarte: 187 puntu (2. saioko irabazlea)
8. Unai Anda: 196 puntu (3. saioko irabazlea)
9. Eli Zaldua: 191 puntu (4. saioko irabazlea)
10. Ekaitz Samaniego: 182 puntu (5. saioko irabazlea)
11. Sabin Abarrategi: 196 puntu
12. Maddi Agirre: 194 puntu
13. Manu Bendala: 186.5 puntu
14. Martin Abarrategi: 185.5 puntu
15. Rikardo Gonzalez de Durana: 185 puntu
16. Hegoi Amabizka: 185 puntu
17. Felipe Zelaieta: 181.5 puntu
18. Danel Herrarte: 176.5 puntu
Zure interesekoa izan daiteke
Osatu da Xilaba bertsolari txapelketaren finala jokatuko duen seikotea
Larunbateko saioa irabazita, Maddi Ane Txoperenak eskuratu du finalerako txartela, Aitor Servier eta Irantzu Idoaterekin batera. Finala hilaren 31n jokatuko dute, Donibane Lohizunen.
Miren Artetxe gailendu da Xilaba Bertsolari Txapelketako lehen finalaurrekoan eta zuzenean sailkatu da finalerako
Baigorrin jokatu den final aitzinetakoan Maddalen Arzallus izan da bigarrena. Datorren larunbatean Bardozen jokatuko da Ipar Euskal Herriko Bertsolari txapelketaren bigarren final aitzinekoa.
Patxi Etxeberria bertsolaria zendu da, 95 urte zituela
Bertsolari oriotarra ia 60 urtez aritu izan da oholtzaz oholtza eta plazaz plaza bertsotan.
Aitor Etxebarriazarragak jantzi du txapela
Onintza Enbeita izan du lehiakide buruz burukoan, eta puntu erdiko aldea izan da bien artean: 1.163 puntu jaso ditu lehen sailkatuak eta 1.162,5 bigarrenak. Bizkaiko laugarren finala zuen gaurkoa bertsolari gernikarrak.
Bizkaiko Bertsolari Txapelketa, zuzenean
Zortzi bertsolari ariko dira finalean txapelaren bila.
Zortzi bertsolariak, Bizkaiko finalerako prest
Aitor Bizkarra, Aitor Etxebarriazarraga, Gorka Pagonabarraga, Jone Uria, Oihana Bartra, Onintza Enbeita, Txaber Altube eta Xabat Galletebeitia nor baino nor gehiago arituko dira larunbatean, abenduak 20, Casilla kiroldegian, Bilbon. Arantza Plaza bertso irakasleak jarriko dio txapela eguneko bertsolaririk onenari.
Leitzan hartu gaitu Xabat Illarregik, Nafarroako bertsolari txapeldun berriak
Xabat Illarregi Marzol leitzarra da Nafarroako bertsolari txapeldun berria. Azken txanpan anaiarekin kantatu zuen buruz burukoak txapelak baino poz handiagoa eragin ziola esan digu.
Xabat Illarregik euskarari "zentralitatea" eman nahi izan dio finalean
Nafarroako bertsolari onenaren txapela jaso berritan egindako lehenengo elkarrizketa.
Euskarari eta anaitasunari eskaini dio azken agurra Xabat Illarregi txapeldunak: “Hizkuntzarik ez duen herri bat ez da herri izango”
Xabat Illarregi leitzarrak irabazi du Nafarroako Bertsolari Txapelketa, lehenengoz. Azken agurrean, Joanes anaiari eskerrak emateaz gain, euskaraz egitearen beharraz eta garrantziaz aritu da.