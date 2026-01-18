El 7 de febrero arranca el Campeonato de Bertsolaris de Álava, con 18 bertsolaris

Hoy se ha presentado el Campeonato de Bertsolaris de Álava, que comenzará el 7 de febrero y finalizará el 28 de marzo en la sala Almudena Cid del Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz.

Según han recordado el responsable de promoción de Bertsozale Elkartea, Egoitz Iradier, y la promotora Uxue Díaz de Cerio han recordado en la presentación, hace 42 años se celebró el primer campeonato de bertsolaris de Álava, en la edición de este año serán 18 los bertsolaris que competirán: cuatro finalistas del año pasado, y los ganadores de la fase de clasificación y los que obtuvieron la puntuación más alta.

Así, en la primera fase del campeonato habrá 18 bertsolaris repartidos en tres actuaciones, 12 bertsolaris en dos semifinales, y 6 en la final.

La primera actuación se disputará en la sala Bazterra de Oyón, y las entradas se pondrán a la venta en bertsosarrerak.eus.

Estos son los bertsolaris que participarán en el campeonato:

1. Aroa Arrizubieta (campeón 2024)

2. Paula Amilburu (finalista en 2024)

3. Peru Abarrategi (finalista 2024)

4. Asier Otamandi (finalista 2024)

5. Iñaki Viñaspre (finalista 2024)

6. Xabi Igoa: 201.5 puntos (ganador de la primera clasificatoria)

7. Aitor Ugarte: 187 puntos (ganador de la segunda clasificatoria)

8. Unai Anda: 196 puntos (ganador de la tercera clasificatoria)

9. Eli Zaldua: 191 puntos (ganadora de la cuarta clasificatoria)

10. Ekaitz Samaniego: 182 puntos (ganador de la quinta clasificatoria)

11. Sabin Abarrategi, 196 puntos

12. Maddi Agirre: 194 puntos

13. Manu Bendala: 186.5 puntos

14. Martin Abarrategi, 185.5 puntos

15. Rikardo Gonzalez de Durana, 185 puntos

16. Hegoi Amabizka: 185 puntos

17. Felipe Zelaieta: 181.5 puntos

18. Danel Herrarte: 176.5 puntos