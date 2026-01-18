ELIMINATORIA
Completado el sexteto que disputará la final del Campeonato de Bertsolaris Xilaba

Maddi Ane Txoperena se ha llevado el pase a la final junto a Aitor Servier e Irantzu Idoate. La final será el 31 de enero, en Donibane Lohitzune.

Maddi Ane Txoperena, en el programa de Bardoz. Foto: Bertsozale
Euskaraz irakurri: Osatu da Xilaba Bertsolari Txapelketaren finala jokatuko duen seikotea
author image

EITB

Última actualización

Ya se ha completado la lista de seis bertsolaris que disputarán la final del Campeonato de Bertsolaris de Iparralde Xilaba: Miren Artetxe Sarasola, Maddalen Arzallus Antia, Maddi Ane Txoperena Iribarren, Aitor Servier Etxexuri, Irantzu Idoate Funosas y Elixabet Etxandi Goihenetxe.

La final será el 31 de enero, en el Jai Alai de Donibane Lohitzune (Lapurdi), a las 17:00 horas, y las entradas ya están a la venta en la web bertsoarrerak.eus.

El sexteto finalista se ha completado con la segunda y última semifinal disputada ayer en Bardoze, en la que Maddi Ane Txoperena se impuso con 562 puntos y quedaron en segunda y tercera posición, respectivamente, Aitor Servier Etxexuri e Irantzu Idoate Funosas, con 546,5 y 539 puntos.

Así, estos tres nombres se suman a los de Miren Artetxe Sarasola, Maddalen Arzallus Antia y Elixabet Etxandi Goihenetxe, que lograron el pase a Donibane Lohitzune en la pasada semifinal.

Si las entradas para la final no se agotan online, antes de la final, a las 16:00 horas, las que queden se pondrán a la venta en la taquilla del Jai Alai.

Miren Artetxe se impone en la primera semifinal del Campeonato de Bertsolaris Xilaba y se clasifica directamente para la final
Iparralde Lapurdi Bertsolaritza

