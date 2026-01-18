Ya se ha completado la lista de seis bertsolaris que disputarán la final del Campeonato de Bertsolaris de Iparralde Xilaba: Miren Artetxe Sarasola, Maddalen Arzallus Antia, Maddi Ane Txoperena Iribarren, Aitor Servier Etxexuri, Irantzu Idoate Funosas y Elixabet Etxandi Goihenetxe.

La final será el 31 de enero, en el Jai Alai de Donibane Lohitzune (Lapurdi), a las 17:00 horas, y las entradas ya están a la venta en la web bertsoarrerak.eus.

El sexteto finalista se ha completado con la segunda y última semifinal disputada ayer en Bardoze, en la que Maddi Ane Txoperena se impuso con 562 puntos y quedaron en segunda y tercera posición, respectivamente, Aitor Servier Etxexuri e Irantzu Idoate Funosas, con 546,5 y 539 puntos.

Así, estos tres nombres se suman a los de Miren Artetxe Sarasola, Maddalen Arzallus Antia y Elixabet Etxandi Goihenetxe, que lograron el pase a Donibane Lohitzune en la pasada semifinal.

Si las entradas para la final no se agotan online, antes de la final, a las 16:00 horas, las que queden se pondrán a la venta en la taquilla del Jai Alai.