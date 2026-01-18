Osatu da Xilaba Bertsolari Txapelketaren finala jokatuko duen seikotea
Osatu da jada Xilaba Ipar Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren finala jokatuko duten sei bertsolarien zerrenda: Miren Artetxe Sarasola, Maddalen Arzallus Antia, Maddi Ane Txoperena Iribarren, Aitor Servier Etxexuri, Irantzu Idoate Funosas eta Elixabet Etxandi Goihenetxe.
Finala urtarrilaren 31n izango da, Donibane Lohitzuneko (Lapurdi) Jai Alain, 17:00etan, eta sarrerak salgai daude bertsoarrerak.eus webgunean.
Atzo Bardozen jokatutako bigarren eta azken finalaurrekoarekin osatu da seikote finalista. Maddi Anne Txoperena Iribarren gailundu zen atzokoan, 562 punturekin, eta bigarren eta hirugarren postuan geratu ziren, hurrenez hurren, Aitor Servier Etxexuri eta Irantzu Idoate Funosas, 546,5 eta 539 punturekin.
Hala, hiru horiek gehitu zaizkie aurreko finalaurrekoan Donibane Lohitzunerako txartela lortu zuten Miren Artetxe Sarasolari, Maddalen Arzallus Antiari eta Elixabet Etxandi Goihenetxeri.
Finalerako sarrerak ez badira online agortzen, finalaren aurretik, 16:00etan, Jai Alaiko txarteldegian jarriko dituzte geratzen direnak salgai.
