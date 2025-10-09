Literatura Nobel saria, László Krasznahorkairentzat
Suediako Akademiak hungariar idazlearen obra goraipatu du, "lan sinesgarri eta irudikorra" baita, "terrore apokalptikoaren erdian artearen boterea berresten duena".
Suediako Errege Akademiak László Krasznahorkai hungariar idazleari eman dio Literaturaren Nobel saria, Mats Malm erakundearen idazkariak ostegun honetan iragarri duenez. Haren "lan sinesgarri eta irudikorra" goraipatu du, "terrore apokalptikoaren erdian artearen boterea berresten duelako".
"Ez dizut gezurrik esango. Oso interesgarria izango litzateke sari hau jasotzea. Hala ere, oso harrigarria izango litzateke neuk irabaztea", esan zuen joan den otsailean Krasznahorkaik Stockholmen egindako elkarrizketa batean, Herscht 07769 eleberriaren aurkezpenean.
Gyulan Hungaria hegoaldeko hirian jaio zen, Errumaniako mugatik gertu, 1954ko urtarrilaren 5ean, eta Krasznahorkaik jaioterrian girotzen ditu bere eleberrietako batzuk; Tango satanikoa eta Erresistentziaren malenkonia han girotuta daude, eta Gerra eta Gerraren istorioa herri horretan hasten da.
1985ean argitaratu zen bere lehen eleberria, Tango satanikoa, eta Europa erdialdeko kritikariek idatziaren originaltasuna azpimarratu zuten.
Lehen lanetatik, mendeko esaldi luze-luzeak erabiltzen ditu Krasznahorkaik; hizkuntza lantzen aritzen da, emozioak eta pentsamendua bere sakontasun osoan harrapatzeko. Esaldi laburrak artifizialak direla dio, giza adimena “hitz-uholdez” adierazten baita.
“Erresistentziaren malenkonia” (1989) eta “Gerra eta gerra” (1999) dira bere lan ezagunenetako batzuk, eta 1980ko hamarkadatik Béla Tarr lagun eta zinema-zuzendariarekin lankidetzan aritu da, “Tango satanikoa”, “Werckmeisterren harmoniak” eta beste hainbat lan pantaila handira eramateko.
2015ean Man Booker nazioarteko saria eman ziotenean, epaimahaiak adierazi zuen egungo errealitatea “irudi eder, beldurgarri eta aldi berean komikoekin” deskribatzen duen idazlea dela Krasznahorkai.
Ez dago Krasznahorkairen lanik euskaraz. .
