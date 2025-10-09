Premio
El Nobel de Literatura, para László Krasznahorkai

La Academia sueca ha distinguido la obra del autor húngaro por "su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte".

László Krasznahorka. Foto: Efe. 

La Real Academia Sueca en Estocolmo (Suecia) ha otorgado el premio Nobel de Literatura 2025 al autor húngaro László Krasznahorkai, según ha anunciado este jueves el secretario de la institución, Mats Malm. El jurado ha reconocido su "obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte".

"No quiero mentir. Sería muy interesante recibir este premio. Sin embargo, me sorprendería mucho si lo ganara", afirmó el pasado febrero Krasznahorkai en una entrevista en Estocolmo, durante la presentación de su novela 'Herscht 07769'.

Nacido en Gyula, en el sur de Hungría cerca de la frontera con Rumanía, el 5 de enero de 1954, Krasznahorkai ambienta varias de sus películas en su localidad natal; 'Tango satánico' y 'La melancolía de la resistencia' se desarrollan allí, y la trama de 'Guerra y Guerra' comienza en esa localidad..

Su primera novela, 'Tango Satánico', se publicó en 1985 y fue bien recibida por la crítica del país centroeuropeo por su originalidad.

Ya en sus primeras obras utilizaba larguísimas frases subordinadas que parecen amasar el lenguaje con la intención de capturar las emociones y el pensamiento en toda su profundidad.

Las frases cortas, asegura, son artificiales porque la mente humana es un torrente de palabras.

Algunas de sus obras más importantes son 'La melancolía de la resistencia' (1989) o 'Guerra y Guerra' (1999), y desde los 80 colabora con su amigo Béla Tarr, el conocido director de cine, que ha llevado a la gran pantalla obras como 'Tango Satánico', o 'Armonías de Werckmeister', cuyo guión fue escrito por Krasznahorkai a partir de su novela 'Melancolía de la resistencia'.

Cuando le entregaron el prestigioso Premio Internacional Man Booker en 2015, el jurado aseguró que Krasznahorkai es un escritor que describe la realidad actual con unas imágenes bellas, aterradoras y cómicas a la vez.

En español se han publicado 'Melancolía de la resistencia' (2001), 'Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río' (2005), 'Guerra y Guerra' (2009), 'Ha llegado Isaías' (2009), 'Y Seiobo descendió a la Tierra' (2015), 'Tango satánico' (2017), 'Relaciones misericordiosas' (2023) y 'El barón Wenckheim vuelve a casa' (2024). 

