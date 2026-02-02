GRAMMYAK    

Grammy sarien 68. edizioko palmaresa

Kendrick Lamar bereganatu ditu sari gehien Grabazio Arte eta Zientzien Ameriketako Estatu Batuetako Akademia Nazionalaren sarien gauean.

LOS ANGELES (United States), 02/02/2026.- US rapper Kendrick Lamar (L) accepts the Grammy award for Best Rap Album for 'GNX' as presenters Queen Latifah (2-L) and Doechii look on during the 68th annual Grammy Awards ceremony at Crypto.com Arena in Los Angeles, California, USA, 01 February 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES

Kendrick Lamar, bere Grammy sarietako bat jasotzen. Argazkia: Efe.

Azken eguneratzea

Kendrick Lamar rap abeslari kaliforniarra Grammy sarien 68. edizioko artista sarituena izan da bart, bost golardo bilduta. Bad Bunny puertorricarrak, bestalde, historia egin du, berea baita inoiz disko onenaren saria irabazi duen gaztelania hutsezko lehen lana.

Hona hemen Grammy sarietako 95 kategorien arteko sail nagusien zerrenda:

Urteko albuma, DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny.

Urteko grabazioa, Luther – Kendrick Lamar SZArekin.

Urteko abestia, Wildflower – konpositoreak Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell (Billie Eilish).

Artista berri onena, Olivia Dean.

Musika ez klasikoko urteko ekoizlerik onena, Cirkut.

Musika ez klasikoko urteko konpositorerik onena, Amy Allen.

Pop disko onena, Mayhem —  Lady Gaga.

Banakako pop interpretaziorik onena, Messy — Lola Young.

Bikote edo talde baten pop interpretaziorik onena, Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande.

Musika urbanoko diskorik onena, DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny.

Dance pop grabaziorik onena, Abracadabra — Lady Gaga.

Pop tradizionaleko ahots-diskorik onena, A Matter of Time — Laufey.

Rock diskorik onena, Never Enough — Turnstile.

Rap diskorik onena, GNX — Kendrick Lamar.

Bideo musikal onena, Anxiety — Doechii.

Antzerki musikaleko diskorik onena, Buena Vista Social Club.

Disko azalik onena, Chromakopia — Shaun Llewellyn & Luis 'Panch' Perez, art directors (Tyler, the Creator).

Pop latinoko diskorik onena, Cancionera – Natalia Lafourcade.

Jazz latinoko diskorik onena, A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole — Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro.

Rock latino edo alternatiboko diskorik onena, PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso.

Musika latindar tropikaleko diskorik onena, Raices — Gloria Estefan.

Musika globaleko interpretaziorik onena, EoO — Bad Bunny.

Grammy 2026: Artista irabazleek (Bad Bunny, Billie Eilish, Kendrick Lamar eta Olivia Dean) ICEren aurka egin dute
Musika

LOS ANGELES (United States), 02/02/2026.- Puerto Rican rapper Bad Bunny (C) accepts the award for Album of the Year onstage during the 68th annual Grammy Awards ceremony at Crypto.com Arena in Los Angeles, California, USA, 01 February 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bad Bunnyk historia egin du Grammy sarietan, eta ICEren aurkako aldarria egin du: "Ez gara basatiak, gizakiak gara, eta amerikarrak"

Bad Bunny abeslari puertorricarrak ICEren ekintzak gaitzetsi ditu Grammy saria jasotzean: "Jainkoari eskerrak eman aurretik, ICE kanpora esango dut". Billie Eilishen hitzaldia ere argia eta zuzena izan da: “Inor ez da ilegala lapurtutako lurraldean”.  Beste batzuek ere salatu zuten Trumpek migratzaileekin eta horren kontra protestatzen ari direnekin duen jokabidea.

Zea Mays, estudioan
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zea Mays disko berria grabatzen hasi da, Ingalaterran

Errekaldeko taldeak hainbat kantu landu ditu Dave Izumi ekoizlearekin batera, eta grabazioa datozen hilabeteetan osatuko du, hainbat estudiotan, urte amaieran disko berri bat argitaratzeko helburuarekin. Laukoteak Dave Izumi ekoizlearekin (Billy Bragg, Natalie Imbruglia, James Bay...) lan egin du grabazioaren lehen fase honetan. Taldeak aurreratu duenez, lan berriak "etapa berri bat markatuko du taldearen ibilbidean, 30 urteko ibilbidera hurbiltzen ari baita". 

gontzal mendibil
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gontzal Mendibil: “Ekitea gustatzen zait, eustea baino gehiago”

Zeanuriko musikariak mende erdiko ibilbide musikala ospatuko du asteazkenean, urtarrilak 21, Arriaga Bilboko antzokian. Kantu zerrendan, ez dute huts egingo “Bagare”, “Herria maitatzeko” “Kapitalismoak” eta “Merezi ote”ren mailako kantu historikoek, eta abesti berriagoak ere entzungo dira. Aurrerago jarraipena izango duen formatu honetan (kontzertu gehiago egongo dira), zortzi musikari, bi korista, Beti Jai Alai dantza taldea eta Easo abesbatza izango ditu lagun Mendibilek.  Emanaldiaren atarian, entsegu betean harrapatu eta berarekin hitz egin dugu, honetaz eta hartaz.

