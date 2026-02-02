Palmarés de la 68º edición de los premios Grammy

El rapero californiano Kendrick Lamar lideró este domingo la edición 68 de los Grammy con cinco premios, en una gala en la que el puertorriqueño Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista en ganar el premio a mejor álbum del año con un disco íntegramente en español.

Este es el listado de nominaciones en las principales de las 95 categorías que se premian en los Grammy:

Álbum del año, 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' – Bad Bunny.

Grabación del año, 'Luther' – Kendrick Lamar con SZA.

Canción del año, 'Wildflower' – compositores Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish).

Mejor nuevo artista, Olivia Dean.

Mejor productor del año de música no clásica, Cirkut.

Mejor compositor del año de música no clásica, Amy Allen.

Mejor álbum vocal de pop, 'Mayhem' – Lady Gaga.

Mejor interpretación de pop individual, 'Messy' — Lola Young.

Mejor interpretación de pop en dúo o grupo, 'Defying Gravity' – Cynthia Erivo & Ariana Grande.

Mejor álbum de música urbana, 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' — Bad Bunny.

Mejor grabación de dance pop, 'Abracadabra' — Lady Gaga.

Mejor álbum vocal de pop tradicional, 'A Matter of Time' — Laufey.

Mejor álbum de rock, 'Never Enough' — Turnstile.

Mejor álbum de rap, GNX – Kendrick Lamar.

Mejor video musical, 'Anxiety' — Doechii.

Mejor álbum de teatro musical, 'Buena Vista Social Club'.

Mejor portada de disco, 'Chromakopia' — Shaun Llewellyn & Luis 'Panch' Perez, art directors (Tyler, the Creator).

Mejor álbum de pop latino, 'Cancionera' – Natalia Lafourcade.

Mejor álbum de jazz latino, 'A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole' — Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro.

Mejor álbum de rock latino o alternativo, 'PAPOTA' — CA7RIEL & Paco Amoroso.

Mejor álbum de música latina tropical, 'Raíces' — Gloria Estefan.

Mejor interpretación de música global, 'EoO' — Bad Bunny.