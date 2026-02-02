La gala de los premios Grammy se ha convertido en un altavoz político y cultural. Varios artistas premiados han aprovechado sus discursos para criticar al Servicio de migración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en una noche en la que la cuestión migratoria y la diversidad han estado muy presentes en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Entre los primeros galardones de la noche ha destacado el triunfo de “Golden”, tema de la película animada de Netflix KPop Demon Hunters, que ha logrado el Grammy a mejor canción escrita para un medio audiovisual. El premio ha supuesto un hito para el K-pop, que ha obtenido así su primer reconocimiento en estos galardones. La canción, interpretada por la banda ficticia HUNTR/X, ha competido además en categorías principales como grabación y canción del año.

Uno de los mensajes más contundentes ha llegado de la mano de Bad Bunny, ganador del Grammy a mejor álbum de música urbana por Debí Tirar Más Fotos. El artista puertorriqueño ha clamado “ICE out” desde el escenario y ha defendido que “no somos animales ni salvajes, somos humanos y somos americanos”. El cantante ha explicado en semanas previas que ha evitado actuar en Estados Unidos por temor a que agentes migratorios acudieran a sus conciertos, en plena ofensiva de deportaciones impulsada por el presidente del Gobierno estadounidense, Donald Trump.

La cantante Billie Eilish, que se ha alzado con el Grammy a mejor canción del año por Wildflower, también ha cargado contra el ICE durante su discurso. Además, junto a Justin y Hailey Bieber y otras celebridades, ha lucido en la alfombra roja un pin con el lema ‘ICE Out’, en protesta por las redadas migratorias y la actuación de los agentes federales.

En el plano musical, la gala ha dejado otros hitos. Kendrick Lamar ha ganado el Grammy a mejor álbum de rap por GNX y ha partido como uno de los favoritos al premio a álbum del año, lo que le ha podido convertir en el primer rapero solista masculino en lograrlo. Bad Bunny ha competido igualmente en esa categoría con un disco que ha podido convertirse en el primero íntegramente en español en obtener ese reconocimiento.