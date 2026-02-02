Grammy sariak irabazi dituzten artistek ICEren aurka egin dute oholtza gainetik
Grammy sarien 68. edizioa egin dute bart, Los Angelesen, eta Bad Bunnyk, Billie Eilishek eta beste hainbat artistak ICE kritikatu dute oholtza gainetik. Kendrick Lamarrek batu ditu sari gehien, eta Olivia Dean izendatu dute artista berri onena.
Grammy sarien gala bozgorailu politiko eta kultural bihurtu da bart. Saritutako hainbat artistak Ameriketako Estatu Batuetako Aduanen Migrazio eta Kontrol Zerbitzua (ICE) kritikatu dute, eta migrazioaren eta aniztasunaren aldeko aldarriak oso presente egon dira Los Angeleseko Crypto.com Arenan.
Gaueko lehen sarien artean, "Golden" Netflix KPop Demon Huntersen abestia nabarmendu da, animaziozko film baterako abesti onenaren Grammy saria lortu baitu. Saria mugarri bat izan da K-poparentzat, sari hauetan bere lehen saria lortu baitu genero horrek. HUNTR/X fikziozko bandak interpretatutako abestia, gainera, kategoria nagusietan lehiatu da, hala nola urteko grabazio eta abestienean.
Bad Bunnyk hiriko musikako disko onenaren Grammy saria irabazi du Debí Tirar Más Fotos diskoagatik. Puertorriqueko artistak "ICE out" oihukatu du agertokitik, eta "ez gara animaliak, ezta basatiak ere, gizakiak gara eta amerikarrak gara" defendatu du. Abeslariak aurreko asteetan azaldu duenez, ez du Ameriketako Estatu Batuetan joko, migratzaileak kontzertuetara joateko beldur zirelako, Donald Trump AEBko Gobernuko presidenteak bultzatutako deportazio erasoaldi betean.
Billie Eilish abeslariak urteko abesti onenaren Grammy saria irabazi du Wildflower abestiagatik, eta ICEren aurka egin du berak ere hitzaldian. Gainera, Justin, Hailey Bieber eta beste artista ospetsuk bezala, "ICE Out" leloa zuen pin bat jantzi du alfonbra gorrian, migrazio-sarekadak eta agente federalen jarduna salatzeko.
Musikari dagokionez, Kendrick Lamarrek rap disko onenaren Grammy saria irabazi du GNX diskoagatik. Bad Bunny ere kategoria horretan lehiatu da, eta sari hori lortu duen gaztelaniazko lehenengo diskoa da berea.
Artista berri onenaren saria Olivia Deanek jaso du, eta Guyanatik Erresuma Batura nerabe zela emigratu zuen amonari eskaini dio saria abeslari britainiarrak.
