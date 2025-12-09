Corea
La fiebre del k-pop llega también a Euskal Herria: "Esto es solo la punta del iceberg, y aún nos queda mucho por recibir"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: K-poparen sukarra Euskal Herrira ere heldu da: "Hau izebergaren punta baino ez da, eta oraindik asko dugu jasotzeko"
Tais San José | EITB

La película K-pop Demon Hunters y su exitazo "Golden" ha vuelto a traer a primera plana el pop coreano.  Música, estética, marketing… El k-pop es para muchos un estilo de vida. Analizamos el fenómeno y su impacto en Euskal Herria con el locutor de Gaztea Ibon Fernández, la cantante de k-pop Laura Satire y el presentador de concursos de baile k-pop en Euskadi Rubén Arbide

