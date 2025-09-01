“27 noches”ek ireki eta “Winter of the Crow”k itxiko dute Zinemaldiko Sail Ofiziala
Inaugurazio eta amaiera galetako eta Jennifer Lawrenceri Donostia saria emateko galarako sarrerak bihar jarriko dira salgai, asteartearekin. Inaugurazio gala Silvia Abrilek, Toni Acostak eta Itziar Ituñok aurkeztuko dute, eta itxiera gala Itsaso Aranak.
Daniel Hendlerren '27 noches / 27 Nights' filmak emango dio hasiera (lehian) Sail Ofizialari, eta Kasia Adamiken 'Winter of the Crow' pelikulak, berriz, amaiera (lehiaz kanpo)
Daniel Hendler zinemagile uruguaiarraren 27 noches filmaren mundu-estreinaldiak inauguratuko du, irailaren 19an, Donostia Zinemaldiaren 73. edizioko Sail Ofiziala, lehian, eta Kasia Adamik zuzendari poloniarraren Winter of the Crow pelikulak itxiko du hilaren 27an, lehiaz kanpo.
Inaugurazio galarako (irailak 19), amaierako galarako (irailak 27) eta Jeniifer Lawrenceri Donostia saria emateko galarako (irailak 26) sarrerak bihar, astearekin, jarriko dira salgai. Hiru saioak Kursaalen izango dira, eta inaugurazio galan Esther García ekoizleak Donostia saria jasoko du.
Gainera, amaiera ekitaldia Belodromoak ere ikusi ahalko da, pantaila batean zuzenean. Horren aurretik, 18:00etan, aurtengo film sorpresa emango da, eta, horren eta amaierako ekitaldiaren emanaldiaren ondoren, Winter of the Crow filma proiektatuko da.
El Terrat ekoiztetxeak idatzi eta zuzenduko ditu Zinemaldiko galak, bigarren urtez jarraian, eta inaugurazio ekitaldia Silvia Abrilek, Toni Acostak eta Itziar Ituñok aurkeztuko dutela aurreratu dute antolatzaileek.
20:30ean hasita, Esther Garcíak Donostia saria jasoko du, eta FIPRESCI Sari Nagusia ere emango da. Epaimahai Ofiziala Daniel Hendlerren 27 noches proiektatu baino lehen aurkeztuko da, gainera. Gala zuzenean ikusi ahalko da ETB1en eta eitb.eus-ek.
Bestalde, Jennifer Lawrenceri Donostia Saria emateko ekitaldia irailaren 26an izango da, ostiralarekin, 18:00etan, Kursaalen. ETB4n eta eitb.eus-en zuzenean emango da.
Saio horietarako guztietarako sarrerak bihar (irailaren 2a) jarriko dira salgai, 10:00etatik aurrera. Inaugurazio eta amaiera galetarako txartelek 80 euroko prezioa dute gune orokorretan eta 95 eurokoa, berriz, B. gunean. Bestalde, Donostia Saria emateko ekitaldiarena 50 eurokoa da gune orokorretan eta 55 eurokoa, berriz, B. gunean. Belodromoko saio hirukoitzerako sarrerak, bestalde, 15 euro balio du.
