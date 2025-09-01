“27 noches” abrirá la Sección Oficial del Zinemaldia, que cerrará “Winter of the crow”
Las entradas para las galas de inauguración y clausura, así como la de entrega del premio Donostia a Jennifer Lawrence, se pondrán a la venta mañana, martes. La gala de inauguración estará presentada por Silvia Abril, Toni Acost e Itziar Ituño, y la de clausura por Itsaso Arana.
La película 27 noches, de Daniel Hendler, inaugurará, a concurso, la Sección Oficial de la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se desarrollará del 19 al 27 de septiembre. Además, el filme Winter of the Crow ('La conspiración del cuervo'), de Kasia Adamik, clausurará el certamen fuera de competición.
Silvia Abril, Toni Acosta e Itziar Ituño presentarán la ceremonia inaugural del viernes 19 de septiembre, en la que la productora Esther García recibirá un Premio Donostia, e Itsaso Arana hará lo propio en la de clausura, el 27 de septiembre. La ceremonia en la que la actriz estadounidense Jennifer Lawrence será reconocida con el premio Donostia tendrá lugar el día 26 de septiembre.
Las tres sesiones tendrán lugar en el Auditorio Kursaal, mientras que el Velódromo acogerá también la retransmisión de la ceremonia de clausura junto a la proyección de dos largometrajes el día 27, el film sorpresa de esta edición y Winter of the Crow.
Las entradas para estos cuatro eventos se pondrán a la venta mañana, martes, 2 de septiembre, y las galas de inauguración (20:30), clausura (21:00) y entrega del premio Donostia a Lawrence (18:00) serán retransmitidas en directo por ETB y eitb.eus.
Zinemaldia
Las entradas para todas estas sesiones se ponen a la venta este martes a partir de las 10:00 horas, en las páginas web del Festival y Kutxabank. Los tiques para las galas de inauguración y clausura del Kursaal tienen un precio de 80 euros en las zonas generales y de 95 euros en la zona B. Por su parte, el coste de las entradas para la entrega del premio Donostia es de 50 euros en las zonas generales y de 55 euros en la zona B. La entrada para la triple sesión del velódromo cuesta 15 euros.
Así es “Gaua”, la nueva película de Paul Urkijo
El tercer largometraje del director de “Errementari” e “Irati” se estrenará en el festival de Sitges y llegará a las salas de cine el 14 de noviembre.
El cine vasco tendrá más presencia que nunca en la programación del Zinemaldia
El Festival de San Sebastián ofrece este año en su programación 38 producciones vascas. Hablamos con los y las cineastas detrás de algunas de ellas y con José Luis Rebordinos, director del Zinemaldia: Koldo Almandoz, Jose Mari Goenaga, Asier Altuna, Irati Gorostidi, Patxi Bisquert y Jesus Mari Lazkano.
El Zinemaldia ofrecerá más cine vasco que nunca
La 73ª edición del festival donostiarra contará con 38 producciones vascas, seis de ellas en la Sección Oficial, entre ellas tres obras en euskera. El premio Zinemira recaerá en Asier Altuna y Telmo Esnal, coincidiendo con el vigésimo aniversario del estreno de Aupa Etxebeste!
Un cortometraje de Marina Xarri, en la selección de la sección Nest
El Zinemaldia ha presentado hoy las 14 películas seleccionadas para el encuentro internacional de estudiantes de cine, entre las que se encuentran Habitat Hotel, de Xarri, y A solidäo dos lagartos de la estudiante de Elias Querejeta Zinema Eskola Inés Nunes.
Dos ficciones y sendos retratos de los cocineros Tetsuro Maeda, Jota Urondo y Joan Roca, platos principales de Culinary Zinema
La sección Culinary Zinema del Zinemaldia ha presentado esta mañana su menú para la 73ª edición del festival. El documental de Jon Arregui sobre Testuro Maeda, chef del restaurante Txispa de Atxondo, cuenta con la participación de EITB, mientras que la bilbaína Virginia Jönas Urigüen es una de las codirectoras de “El legado de Can Roca”.