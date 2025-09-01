Zinemaldia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

“27 noches” abrirá la Sección Oficial del Zinemaldia, que cerrará “Winter of the crow”

Las entradas para las galas de inauguración y clausura, así como la de entrega del premio Donostia a Jennifer Lawrence, se pondrán a la venta mañana, martes. La gala de inauguración estará presentada por Silvia Abril, Toni Acost e Itziar Ituño, y la de clausura por Itsaso Arana. 

"27 noches Daniel Hendler zinemagilearen filma
El cineasta uruguayo Daniel Hendler dirige "27 noches"
Euskaraz irakurri: “27 noches”ek ireki eta “Winter of the Crow”k itxiko dute Zinemaldiko Sail Ofiziala
author image

EITB

Última actualización

La película 27 noches, de Daniel Hendler, inaugurará, a concurso, la Sección Oficial de la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se desarrollará del 19 al 27 de septiembre. Además, el filme Winter of the Crow ('La conspiración del cuervo'), de Kasia Adamik, clausurará el certamen fuera de competición.

Silvia Abril, Toni Acosta e Itziar Ituño presentarán la ceremonia inaugural del viernes 19 de septiembre, en la que la productora Esther García recibirá un Premio Donostia, e Itsaso Arana hará lo propio en la de clausura, el 27 de septiembre. La ceremonia en la que la actriz estadounidense Jennifer Lawrence será reconocida con el premio Donostia tendrá lugar el día 26 de septiembre.

Las tres sesiones tendrán lugar en el Auditorio Kursaal, mientras que el Velódromo acogerá también la retransmisión de la ceremonia de clausura junto a la proyección de dos largometrajes el día 27, el film sorpresa de esta edición y Winter of the Crow.

Las entradas para estos cuatro eventos se pondrán a la venta mañana, martes, 2 de septiembre, y las galas de inauguración (20:30), clausura (21:00) y entrega del premio Donostia a Lawrence (18:00) serán retransmitidas en directo por ETB y eitb.eus.

Las entradas para todas estas sesiones se ponen a la venta este martes a partir de las 10:00 horas, en las páginas web del Festival y Kutxabank. Los tiques para las galas de inauguración y clausura del Kursaal tienen un precio de 80 euros en las zonas generales y de 95 euros en la zona B. Por su parte, el coste de las entradas para la entrega del premio Donostia es de 50 euros en las zonas generales y de 55 euros en la zona B. La entrada para la triple sesión del velódromo cuesta 15 euros.

Festival de Cine de San Sebastián Cine

Más noticias cine

"Tetsu, Txispa, Hoshi" filmaren fotograma: Tetsuro Maeda ”Tetsu”
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Dos ficciones y sendos retratos de los cocineros Tetsuro Maeda, Jota Urondo y Joan Roca, platos principales de Culinary Zinema

La sección Culinary Zinema del Zinemaldia ha presentado esta mañana su menú para la 73ª edición del festival. El documental de Jon Arregui sobre Testuro Maeda, chef del restaurante Txispa de Atxondo, cuenta con la participación de EITB, mientras que la bilbaína Virginia Jönas Urigüen es una de las codirectoras de “El legado de Can Roca”. 

Cargar más