La película 27 noches, de Daniel Hendler, inaugurará, a concurso, la Sección Oficial de la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se desarrollará del 19 al 27 de septiembre. Además, el filme Winter of the Crow ('La conspiración del cuervo'), de Kasia Adamik, clausurará el certamen fuera de competición.



Silvia Abril, Toni Acosta e Itziar Ituño presentarán la ceremonia inaugural del viernes 19 de septiembre, en la que la productora Esther García recibirá un Premio Donostia, e Itsaso Arana hará lo propio en la de clausura, el 27 de septiembre. La ceremonia en la que la actriz estadounidense Jennifer Lawrence será reconocida con el premio Donostia tendrá lugar el día 26 de septiembre.

Las tres sesiones tendrán lugar en el Auditorio Kursaal, mientras que el Velódromo acogerá también la retransmisión de la ceremonia de clausura junto a la proyección de dos largometrajes el día 27, el film sorpresa de esta edición y Winter of the Crow.

Las entradas para estos cuatro eventos se pondrán a la venta mañana, martes, 2 de septiembre, y las galas de inauguración (20:30), clausura (21:00) y entrega del premio Donostia a Lawrence (18:00) serán retransmitidas en directo por ETB y eitb.eus.