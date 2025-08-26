Jennifer Lawrence recibirá el premio Donostia del Zinemaldia
La actriz estadounidense presentará la película 'Die My Love' el 26 de septiembre en el festival donostiarra. La productora Esther García también será galardonada con el premio honorífico del festival, que comenzará el próximo 19 de septiembre.
El Festival Internacional de Cine de San Sebastián entregará uno de los Premios Donostia de su 73ª edición a la actriz estadounidense Jennifer Lawrence. La intérprete ganadora de un Oscar recibirá el galardón el viernes 26 de septiembre en el Auditorio Kursaal, en una gala en la que se proyectará Die My Love, película que la trae al Zinemaldia.
El filme está dirigido por Lynne Ramsay y tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes.
Lawrence ha protagonizado películas tan populares como Silver Linings Playbook (El lado bueno de las cosas), que le valió el Oscar a la mejor actriz en 2012, o American Hustle (La gran estafa americana), Don't Look Up (No mires arriba), Joy y la trilogía de The Hunger Games (Los juegos del hambre).
En Die My Love está acompañada en el elenco por Robert Pattinson, LaKeith Stanfield, Nick Nolte y Sissy Spacek.
La productora Esther García también recibirá en esta edición del Festival el premio honorífico que el Zinemaldia dedica a personas destacadas en el ámbito de la cinematografía.
