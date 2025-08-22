La sección "Perlas" del Festival Internacional de Cine de San Sebastián tiene como objetivo traer al festival una selección de largometrajes anuales no exhibidos en el Estado español, categoría en la que se han presentado 16 títulos que se proyectarán en la 73 edición que se celebrará en septiembre.

La Palma de Oro del Festival de Cannes, su Gran Premio del Jurado, el galardón a la mejor dirección y la Cámara de Oro, así como una amplia representación de títulos programados en la Mostra de Venecia, figuran entre los dieciséis largometrajes que conformarán la sección Perlak de este año.

Los nuevos trabajos de Olivier Assayas, Noah Baumbach, Kaouther Ben Hania, Yorgos Lanthimos, Richard Linklater, Kleber Mendonça Filho, François Ozon, Hlynur Pálmason, Jafar Panahi, Raoul Peck, Paolo Sorrentino, Joachim Trier y Rebecca Zlotowski compartirán sección con los debuts de Guillermo Galoe, Hasan Hadi y el tándem formado por Maïlys Vallade y Liane-Cho Han. Todos ellos competirán por el Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián.

Tras su estreno en Cannes, el trabajo Nouvelle Vague del estadounidense Richard Linklater dará comienzo a la serie, en la que se incluyen títulos tan relevantes como Bugonia, de Yorgos Lanthimos, o La Grazia, de Paolo Sorrentino.