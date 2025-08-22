73. Zinemaldia
16 "perla" Donostiako Zinemaldian, aurrez ikusi gabeko ekoizpenez gozatzeko

Nazioarteko zinema-jaialdietan txalo-zaparradak jaso ondoren, 73. Zinemaldian ere egongo dira ikusgai "Perlak" saileko tituluak.
Aurtengo "Perlak" saila iragartzen duen kartela. Argazkia: Donostiako ZInemaldia
EITB

Donostiako Zinemaldiaren baitako "Perlak" sailak Espainiako Estatuan erakutsi gabeko urteko film luze nabarmenen aukeraketa jaialdira ekartzea du helburu, eta 16 titulu aurkeztu dituzte kategoria horretan aurtengoan, irailean ospatzekoa den 73. edizioan proiektatuko direnak.

Sail horretako filmek kritikaren txaloak eta sariak jaso dituzte nazioarteko beste zinema-jaialdi batzuetan, eta Donostian ere egongo dira orain ikusgai. Besteak beste, Cannesko zinema-jaialdiaren Urrezko Palma, Epaimahaiaren Sari Nagusia, zuzendari onenaren saria eta Urrezko Kamera eta Veneziako Mostran programatutako lanetako ugari egongo dira saila osatuko duten film luzeen artean.

Olivier Assayas, Noah Baumbach, Kaouther Ben Hania, Yorgos Lanthimos, Richard Linklater, Kleber Mendonça Filho, François Ozon, Hlynur Pálmason, Jafar Panahi, Raoul Peck, Paolo Sorrentino, Joachim Trier eta Rebecca Zlotowskiren film luze berriekin batera, Guillermo Galoe, Hasan Hadi eta Maïlys Vallade eta Liane-Cho Hanen lehen lanek hartuko dute parte sailean. Guztiak lehiatuko dira Donostia Hiria Publikoaren Saria eskuratzeko.

Cannesko lehiaketa ofizialean estreinatu ondoren, Richard Linklater estatubatuarraren Nouvelle Vaguek emango dio hasiera sailari. Tartean egongo dira beste hainbat titulu esanguratsu, horietako asko entzute handiko zuzendarienak; Yorgos Lanthimosen Bugonia edo Paolo Sorrentinoren La Grazia, esate baterako.

'Karmele' Asier Altunaren film berriaren trailerra, esklusiban

Karmele Asier Altuna zuzendariaren (Amama, Aupa Etxebeste!, Agur, Etxebeste) film luzea urriaren 10ean estreinatuko da. EITBren parte-hartzea duen filma Donostiako Zinemaldian ikusiko da lehenago, nolanahi den, Sail Ofizialaren barruan baina lehiatik kanpo, proiekzio berezi batean. Fikziozko filma Elkarrekin esnatzeko ordua Kirmen Uriberen eleberrian oinarrituta dago, Jone Laspiur eta Eneko Sagardoy ditu protagonista eta Nagore Aranburu eta Javier Barandiaran daude antzeztaldean.

