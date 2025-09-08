Bilera
Imanol Pradales Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiarekin bildu da

Reunión entre Imanol Pradales y Eneko Andueza
18:00 - 20:00
Imanol Pradales eta Eneko Andueza. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakaria Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiarekin bildu da gaur arratsaldean, Lehendakaritzan, EAEko alderdiekin egiten ari den bilera-sortaren baitan.

Imanol Pradales Eneko Andueza Politika

