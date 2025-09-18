Protesta
Sortuk bi pankarta eskegi ditu Cuelgamurosen, autodeterminazio eskubidea aldarrikatzeko

“Gora Euskal Herria askatuta” irakur daiteke pankarta batean, eta bi guardia zibilik ikus daitezke bestean, pertsona bat fusilatzen.

Azken eguneratzea

Sortuk bi pankarta eskegi ditu Cuelgamuroseko (Erorien Haran ohia) basilikan, “Euskal Herriaren nazio izaera eta autodeterminazio eskubidea errespetatzea” aldarrikatzeko, alderdi subiranistak ohar batean jakinarazi duenez.

Panka horietako batean, “Ni pudisteis, ni podéis, ni podréis (Ezin izan zenuten, ezin duzue, eta ezin izango duzue). Gora Euskal Herria askatuta” irakur daiteke. Bestean, bi guardi zibilen irudia ikus daiteke, pertsona bat fusilatzen, eta 1936-1975 urteak idatzita.

Ekintza hori Txiki eta Otaegi frankismoan fusilatu zituzten ETAko kideak omentzeko kanpainaren barruan kokatu du Sortuk, hilketa horien 50. urteurrenaren harira.

Frankismoa Politika Madril Sortu

