EH Bildu
Arnaldo Otegi elkarrizketa nazionalaz: "Guk ez ditugu galdera guztien erantzunak eta jendearekin bilatu nahi ditugu erantzun horiek"

Otegik berretsi duenez “oso baiztapen sakona, eta termino politikoetan oso garrantzitsua” izan zen Imanol Pradalesek autogobernuarentzat garai ilunak etor daitezkeela esatea. “Hain zuzen ere garai ilun horiek ez etortzeko, edo etortzen badira aurre egiteko prestutasuna da eskaintzen" dutela azpimarratu du.

Arnaldo Otegi, astelehen honetan, Euskadi Irratian.
author image

Olatz Prat | EITB

Azken eguneratzea

“Apaltasunezko ariketa” izango da EH Bilduk asteburuan proposatu duen elkarrizketa nazionalarena. Koalizioak Euskal Herriaren behar eta erronken diagnostiko propio baldin badu ere, ez delako osoa izango herritarren ekarpenik gabe, “galdera guztien erantzunak ez” baitituzte EH Bildun.

Hala esan du Arnaldo Otegi EH Bilduren koordinatzaile nagusiak astelehen goizean Euskadi Irratian, eta azpimarratu duenez, prozesu horretara gehiago doaz “entzutera, hitz egitera baino”.  

Otegik gogoratu du Euskal Herriak ez daukala erakunde parlamentario bateratu bat, bi parlamentu daudela Hego Euskal Herrian eta Mankomunitatea Iparraldean, eta beraz, insituzio horietan egiten den lanaz harago, nabarmendu duenez, herritarrei hitza ematea garrantzitsua da argazki osoago bat edukitzeko.

Itxuraz EH Bilduk gainerako alderdiengan sortzen duen “mesfidantzaz” galdetuta, Otegik argi du “estrategia politikoa” dela. “EAEko hiru probintziatan dago gehiengo abertzalea eta ezkerreko gehiengoa, baina ez bata ez bestea ez dira operatibizatzen politikoki, eta hori zergatik gertatzen den azaltzeko mantra batzuk daude, tartean EH Bildurekin ezin dela akordiorik egin". Horren aurrean, zera azpimarratu du: "EH bilduk sostengatu zituen hiru probintzietako aurrekontuak, Zorpetze Legearen alde bozkatu zuen. Industriako bilkura monografikoan 24 proposamen egin genituen; ez zuten gure proposamen bakar bat ere onartu, guk euren (EAJ eta PSE-EE) batzuk bai. Beraz, nork ez ditu nahi akordioak?” galdetu du buruzagi subiranistak. “Mesfidantza ez da argudio politiko bat”, gaineratu du.

Pello Otxandianok Osoko Bilkuran lehendakariari erakutsitako erabateko eta mugarik gabeko konrpomisoari buruz, Otegik berretsi duenez “oso baiztapen sakona eta termino politikoetan oso garrantzitsua” izan zen Imanol Pradalesek autogobernuarentzat garai ilunak etor daitezkeela esatea. “Hain zuzen ere garai ilun horiek ez etortzeko, edo etortzen badira aurre egiteko prestutasuna da eskaintzen duguna”.

Hala ere, koherentzia eskatu dio EAJri, izan ere, Otegik azaldu duenez, “asteburuan EAJk Parisen egindako ekitaldi batean esan zuen PP eta Vox frankismoaren oinordekoak” direla; horren haritik gogorarazi nahi izan duenez, “oinordeko horiekin kendu ziguten Gipuzkoako Diputazioa, edo Durango eta Gasteizko alkatetza, eta hau ez diogu lazgarriak izateko edo kritika egiteko, koherentzia hori eskatzeko baizik. Garai ilunak PPren eta Vox-en eskutik etorriko dira, eta beraz marra bat egin beharko litzateke horiekiko”. 

EAJrekiko harremanaz galdetzean, Otegik gogorarazi duenez, "EH Bildu eta EAJ berdindunta daude legebiltzakide kopuruan EAEn, eta beraz badugu ardura bat. Horregatik, ez dugu zertan lagunak izan, baina elkar ulertzera behartuak gaude". 

Palestinar auzia

Otegiren esanetan, Frantziak, Erresuma Batuak edo Kanadak Palestinako Estatua onartzeko hartu duten erabakiak "zerbaitetarako balio beharko luke", Israelek "hainbat arrazoirengatik" hartu duen erabaki estrategikoaren aurrean: "Trumpen presentziagatik, besteak beste, bi estatuen formula desagerrarazteko eta estatu bakarra Israelena izateko".

"Neurri guztiak gutxi dira kriminala den eta genozidioaren aldeko eta palestinar herria desagerrarazteko apustua egin duen bilakaera hori gelditzeko", berretsi du.

Era berean, eta Alemaniak Palestinako Estatua ez onartzeko hartutako erabakiaren aurrean, Otegik deitoratu du herrialde germaniarrak "konplexu historiko bat" duela, "Hitlerrek bere garaian egin zuenagatik, eta konplexu horrek eta beste interes ekonomiko eta geopolitiko batzuek bultzatuta mugitzen dela".

Gainera, EH Bilduko idazkari nagusiak deitoratu duenez, Europar Batasuna "ez dago proiektu autonomo gisa, ez militarki, ez ekonomikoki", eta, "proiektu gisa porrot egin du".

EH Bildu Arnaldo Otegi

