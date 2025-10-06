Gobernu Irekiaren Goi Bilera Globalak 74 herrialdetako ordezkariak bilduko ditu Gasteizen
Gasteiz Gobernu Irekiaren Goi Bilera Globalaren bederatzigarren edizioaren eszenatokia da gaurtik aurrera, 74 herrialdetatik etorritako 2.000 parte-hartzaile baino gehiago biltzen dituen foroa. Euskadi izan zen nazioarteko aliantza horretara atxiki zen lehen autonomia erkidegoa, eta edizio honetan Espainia da buru.
2011n Barack Obama AEBetako presidenteak bultzatu zuen goi-bilera eta alkateak, ekintzaileak, erakunde zibilak eta lehen mailako erakundeetako ordezkariak izango dira bertan. Urriaren 6tik 10era, maila altuko 16 saio eta 40 gai jorratuko dira, besteak beste, kontuak ematea, herritarren parte-hartzea, gardentasuna, prentsa-askatasuna eta trantsizio klimatikoa.
Astelehen honetan hainbat jarduera egingo dira, hala nola gobernu irekiari eta hondamendiei buruzko jardunaldi bat, non Virginia Barcones Babes Zibileko eta Larrialdietako zuzendari nagusiak eta Zulima Perez Segui Dana de Valenciaren osteko berreraikuntzarako ordezkari bereziak parte hartuko duten.
Rudi Borrmann Gobernu Irekirako Aliantzaren zuzendari orokorrak azpimarratu duenez, "botoa ematea ez da nahikoa" , eta demokrazia eta herritarren parte-hartzea indartuko duten mekanismo zehatzetan aurrera egiteko beharra defendatu du.
Eragin ekonomikoa nabaria da hirian. Gasteizko eta Arabako hotelak okupazioaren ia % 100ean daude, eta ostalaritzak jarduera altuko egunak bizi ditu biltzarkideen etorrerarekin. "Hiria oso pozik dago ekitaldi honekin", adierazi du Maider Etxebarria alkateak.
TISA bezalako zerbitzuetako enpresek beren plantillak indartu dituzte topaketaren beharrei erantzuteko, eta garraioa izan da erronka nagusietako bat, Forondako aireportuak nazioarteko konexio gutxi baititu. Horregatik, lotura bereziak gaitu dira hurbilen dauden terminalekin.
Aurreko edizioak Kanadan, Georgian, Estonian, Frantzian, Korean, Mexikon, Erresuma Batuan eta Brasilen egin dira.
