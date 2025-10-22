Zupiriak nabarmendu du ez duela "zalantzarik" kontramanifestatzaileen helburua "Ertzaintza zela, ez Falangea"
"Dibertigarria da Falangearen kontzentrazioari erreparatzea, alderdi horrek ez baitu garrantzirik eta legala da, Gasteizko kaleetan indarkeriaren erabilera totalitarioa egin zuten sistemaren aurkako talde alegalei buruz ez hitz egiteko", adierazi du elkarrizketa batean.
Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak adierazi du ez duela "zalantzarik" urriaren 12an Gasteizen izandako istiluetan kontramanifestatzaileen helburua "Ertzaintza zela, ez Falangea".
"'Dibertigarria' da Falangearen kontzentrazioari erreparatzea, Gasteizko kaleetan indarkeriaren erabilera totalitarioa egin zuten sistemaren aurkako talde alegalei buruz ez hitz egiteko", adierazi du Herri Irratian egindako elkarrizketa batean.
Azpimarratu duenez, istiluak ez ziren hasi Falangeak elkarretaratzea deitu zuelako, baizik eta "beste talde batzuk kontzentrazio horretara joan zirelako eraso egitera".
Sistemaren aurkako talde horiek "ez dira elkarrekin ondo konpontzen, baina Ertzaintzaren aurka daude", azaldu du, eta horretarako "eurei aurre ez egiteko interesa duten alderdi politikoen babesa dute". EH Bildu eta Sumar aipatu ditu sailburuak.
Zupiriaren esanetan, talde horien artean "nolabaiteko sigla irakitea dago", eta gogorarazi du 70eko hamarkadan ere antzeko egoera bat izan zela, "Herri Batasunak mahaian kolpea eman eta denak kontzentratu zituenean amaitu zena. Gaur egun ez dakigu nola amaituko den".
EH Bilduk egungo testuinguruan betetzen duen paperari dagokionez, Segurtasun ministroak uste du "kontraesanean" daudela, "40 urteko terrorismoaren ondoren, zuritze prozesu bati ekin diotelako eta EAJren antza izaten saiatu direlako, baina ez daude indarkeria totalitario horren aurka kaleetan".
Falangearen kontzentrazioa baimentzeagatik egindako kritikei dagokienez, Zupiriak azpimarratu du 1976tik legezko alderdia dela, eta ordutik "alderdi edo erakunde batek ere ez du legez kanpo uztea eskatu". "Legezko erakunde baten eskubide guztiak ditu, eta Segurtasun Saila ez da inor arrazoi ideologikoengatik jarduteko", azpimarratu du.
