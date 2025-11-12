ESKAERA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Iratxe Sorzabal ETAko buru ohiak tortura-kasua berriro irekitzeko eskatu du

Auzitegi Nazionalak Sorzabal Irungo mugan atentatu bat egiteagatik absolbitu zuten, atxiloketan tratu txarrak jasan zituela frogatuta geratu delako. Horren ostean erabaki dute kasua berriz irekitzeko eskatzea. 

iratxe-sorzabal-audiencia-nacional-eitb_1920x1080
Iratxe Sorzabal, Auzitegi Nazionalean. Argazkia: EITB
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Iratxe Sorzabal ETAko buru ohiak, gaur egun Zaballako (Araba) espetxean preso dagoenak, eskatu du tortura-kasua berriz irekitzeko atxiloketan parte hartu zuten guardia zibilen aurka eta, ondoren, deklarazioa hartzeko, 2001eko martxoan.

Giza Eskubideen Euskal Behatokia elkarteak (GEBehatokia) jakinarazi duenez, Auzitegi Nazionalak Sorzabal absolbitu zuen Irungo mugan (Gipuzkoa) egindako atentatu batengatik, atxiloaldian tratu txarrak jasan zituela frogatuta geratu zelako.

Auzitegiak bere epaian adierazi zuenez, akusatuari (2022an 24 urte eta erdiko kartzela-zigorra ezarri zioten Gijonen atentatu bikoitza egiteagatik) tratu txarrak eman zizkioten atxiloaldian, 2001eko martxoan, eta, ondoren, atentatu horren eta beste batzuen egiletza bere gain hartu zuen. Fiskaltzak ebazpen judizialaren aurkako errekurtsoa jarri zuen.

GEBehatokiak ohar batean kritikatu du epaileak eta fiskalak ez direla ofizioz aritu epaian jasotako gertakariak ikertzeko.

Elkarte horrek iragarri du Sorzabali babesa emango diola Auzitegi Nazionaleko 13 zenbakiko Epaitegian egindako eskarian. Epaitegiak zehaztu duenez, "bere kasua artxibatu egin zuen 2001ean, ia ikerketarik egin gabe".

Zehaztu duenez, kasua berriro irekitzeko eskaera hainbat elementutan oinarritzen da; besteak beste, epaiaz gain, NBEko Torturaren aurkako Batzordeak Raul Fuentesen kasua ikertzeko proposatutako neurriak aipatzen ditu (50 urteko espetxe-zigorra ETAko kide izateagatik), 1991n atxilotu ondoren Bilboko polizia-etxean torturatu zutela salatu baitzuen.

Azken ebazpen horren arabera, "ezin da preskripzioa argudiatu tortura kasuak judizialki ez ikertzeko".

Epaiketak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

EHKSk antifaxismoaren "kriminalizazioa" salatu du

Alderdi instituzionalen "hipokresia antifaxista agerian" geratzen ari dela azpimarratu ostean, EHKSko bozeramaile Garazi Navarrok adierazi du "erakundeak ateak irekitzen" ari zaizkiola "faxismoari pasibotasun osoz". Halaber, adierazi du eskuin muturra "nahi duen guztia" egiten ari dela sare sozialetan, komunikabideetan eta kalean, faxismoaren apologia eginez, lokal antifaxistei zein sindikalei su emanez, gezurrak eta buloak zabalduz, militante sozialak kolpatuz, etab".

GRAFCVA309. VALENCIA, 11/11/2025.- El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, conversa con la presidenta de la comisión, Míriam Turiel (Vox), durante su comparecencia en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana, su primera aparición pública tras su dimisión el pasado 3 de noviembre. EFE/Manuel Bruque
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Erantzun beharrean, galdetu egin du Mazonek Ikerketa Batzordean, eta bere betiko aitzakiak erabili

Valentziako Gorteetan egindako Ikerketa Batzordean, indarberrituta azaldu da Carlos Mazon Generalitateko jarduneko presidentea, zeinak azalpenak eman baino galderak egin dituen, eta ohiko akusazioak zabaldu, Aemet eta Pedro Sanchezen kontra. Catarrojan irekita dagoen ikerketari begira, Mazonek esan du berak ez duela Cecopin inongo ardurarik eta Es-Alert mezuaren atzerapena ez zela bere errua izan.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X