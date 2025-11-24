Euskadik "herritarren kezkei" erantzuten dieten aurrekontuak izango dituela azpimarratu du EAJk
Alaitz Zabala legebiltzarkideak azpimarratu nahi izan du Euskadiko aurrekontuak bi alderdi ezberdinen akordiotik sortu direla eta gobernu programa bati erantzuten diotela.
Felipe VI.a erregeak Gernikako bonbardaketaren biktimak omentzeko ekitaldian parte hartuko du ostiral honetan
Espainiako erregearekin batera, Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea ere izango da Gernikan.
D'Anjouk amaitutzat eman ditu aurrekontuen gaineko negoziazioak, akordiorik lortu gabe
Sailburuak "benetako adostasunetara iristeko borondate falta" izan dela azpimarratu du, nahiz eta, kasu askotan, "diagnostikoak bat etorri" diren. Hala ere, "bizitza hobetuko duten politikak aurrera eramateko" hitz egiten jarraitzeko konpromisoa hartu du.
Sanchezek ukatu egin du Otegirekin bildu izana: "Hori gezurra da"
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari El Español egunkariak argitaratu duen informazioaz galdetu diote, Luandan (Angola). Egunkariaren arabera, zentsura-mozioa adosteko bilera egin omen zuten Arnaldo Otegik, Santos Cerdanek eta hirurek. Presidenteak adierazi du gezurra dela.
Euskadiko Gastronomia eta Elikadura Planak sektoreak dimentsioa irabaztea du helburu
Plan horren bidez, 2030era arte 2.600 milioi euro mobilizatzea aurreikusten da; 650 milioi, inbertsio publikokoak, eta 1.950 milioi, inbertsio pribatu induzitukoak. Planaren helburua da ekoizleek, enpresek, elkarteek, zentro teknologikoek, unibertsitateek eta administrazioek elkarrekin lan egitea.
Otegik adierazi du ez zela Pedro Sanchezekin bildu Rajoyren zentsura mozioa adosteko
"Uste dut sinesgarritasun apur bat dudala egiaztatuta gure herriaren aurrean. Ez dut inoiz Pedro Sanchezekin hitz egin. Gezur biribila da, bilera hori ez zen existitu", ziurtatu du Otegik ETB2ko "En Jake" saioan, El Español egunkariak argitaratutako informazioari buruz.
Jordi Pujol bideo-konferentzia bidez epaitzea erabaki du Auzitegi Nazionalak, bere etxetik
Auzitegi Nazionalak Jordi Pujol Generalitateko presidente ohia bideokonferentzia bidez epaitzea erabaki du, auzitegi-medikuek bere burua defendatzea eragozten dion aurretiazko bista batean berretsi ostean.
Diez Antxustegik azpimarratu du EAJ ez dela alderdien artean betoak ezartzearen aldekoa
"Alderdi batzuei betoa jartzeko estrategia bat dago", adierazi du Joseba Diez Antxustegik. "Ez dute nahi alderdi batzuekin akordioak lortu ahal izatea, horrek eramango gintuelako beste alderdi batzuekin soilik akordioak lortu ahal izatera, eta beste alderdi horien indarra negoziazioetan handitzea", gaineratu du.
PPk eta EH Bilduk osoko zuzenketa jarriko diete 2026rako EAEko kontuei
Eusko Jaurlaritzak egindako aurrekontu-proposamenari osoko zuzenetak aurkeztea erabaki dute PPk eta EH Bilduk, formazio horien parlamentuko bozeramaileek astelehen honetan jakitera eman dutenez.
Estatuko fiskal nagusiak dimisioa eman du Gorenak zigortu ostean
Alvaro Garcia Ortizek utzi egin du Estatuko fiskal nagusi kargua, Auzitegi Gorenak sekretuak ezagutarazteagatik bi urteko gaitasungabetzea ezarri ostean. Ebazpenaren arabera, 7.200 euroko isuna eta 10.000 euroko kalte-ordaina ordaintzea ere jasotzen da.