Euskadik "herritarren kezkei" erantzuten dieten aurrekontuak izango dituela azpimarratu du EAJk

18:00 - 20:00
Alaitz Zabala, EAJko legebiltzarkidea. Argazkia: EITB
Alaitz Zabala legebiltzarkideak azpimarratu nahi izan du Euskadiko aurrekontuak bi alderdi ezberdinen akordiotik sortu direla eta gobernu programa bati erantzuten diotela.

Eusko Jaurlaritza EAJ Politika

