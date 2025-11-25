Donostiako Alde Zaharra
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Donostiako Udalak Alde Zaharreko eta erdialdeko ekitaldiak mugatuko ditu saturazioa geldiarazteko

Jon Insausti Donostiako alkateak azaldu duenez, lehentasuna "donostiarren bizi-kalkitatea bermatzea" da, baita "hiriak eskaintzeko duen guztiaz gozatu nahi dutenen eta atsedena eta eguneroko lanak ahalik eta nahasmendu txikienarekin egin behar dituztenen arteko bizikidetza egokia bermatzea" ere. Deszentralizazioa bilatuko da, baina baina zenbait ekitaldi "mugiezinak" direla zehaztu du, oso errotuta daudelako eta auzo horien nortasunaren parte direlako.

Donostiako Alde Zaharra. Argazkia: Mikel Arrazola.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donostiako Udalak mugatu egingo ditu Alde Zaharreko eta hiriko erdiguneko ekitaldiak, herritarren bizi-kalitatea murrizten duen "saturazioa" geldiarazteko eta, aldi berean, jardueren deszentralizazioa sustatzeko.

Jon Insausti Donostiako alkateak prentsaurrekoan azaldu duenez, "bizilagunak lehenestea" eta "bizilagunen artean ezinegona edo kezka sortzen duten elementuen gainean esku hartzea" da helburua, baina zehaztu du ekitaldi batzuk "mugiezinak" direla, oso errotuta daudelako eta auzo horien nortasunaren parte direlako.

"Alde Zaharreko eta Erdiguneko bizilagunei entzun ondoren, inguru horretako ezohiko jarduerari buruzko txosten bat egin dugu, eta, emaitzak ikusita, neurriak hartuko ditugu horrelako gertakari errepikakorrek sortzen dituzten eragozpenak arintzeko", nabarmendu du.

Gobernu taldearen planteamendua, batez ere, "etorriko diren ekitaldiei begira" bideratuta dago, baina dagoeneko egiten diren jarduera eta ekitaldiak "banan-banan" aztertuko dira, "aldaketarik" egin ote daitekeen ikusteko.

Enpresen Lasterketaren adibidea jarri du. Lehen, Alde Zaharra zeharkatzen zuen, baina azken aldian, ez. 

Insaustik gogorarazi du jardueretako batzuk Udalak berak antolatzen dituela, eta adierazi du inplikatutako hainbat udal departamentuk, hala nola Mugikortasunak, Udaltzaingoak, Dbusek, Babes Zibilak, Mantentze lanek eta bide publikoek, Donostia Kulturak eta Donostia Kirolak, jarraibide batzuk bete beharko dituztela.

Lehenik eta behin, "udal-departamenduek eta erakunde antolatzaileek arteko elkarrizketa ireki eta zintzoa" izan beharko dute, "ekitaldiak kokatzeko alternatibak identifikatzeko eta aplikatzeko, Alde Zaharra eta Erdialdea ez diren auzoak lehenesteko, eremu horietan inpaktuak murrizteko eta jarduerak hirian modu orekatuan banatzen laguntzeko".

Ibilbideak Alde Zaharrean zehar igarotzea saihestu beharko dute, eta "puntu neuralgikoak", hala nola lasterketen irteerak eta iritsierak, beste eremu batzuetara eraman, Anoetako kirol hirira, Saguesera eta unibertsitateen ingurura, esaterako.

Hasierako ordutegiak aldatu beharko dituzte, hainbat udal departamenturen irizpideen arabera, batez ere Mugikortasuna, Dbus eta Herritarren Segurtasuna. Halaber, inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak hartu beharko dira, jendea bizi den eremuetan soinu edo megafonia ekipoak instalatzea saihestuz eta/edo kontrolatuz, adibidez. 

Donostia Donostiako Alde Zaharra Donostiako Udala Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Ana Ollo
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ollo kontseilariak ukatu egin du Nafarroako Gobernuak Bernedoko, Abaigarko eta Goñiko udalekuak finantzatu izana

Ana Ollo Nafarroako Gobernuko Memoria eta Bizikidetza, Kanpo Ekintza eta Euskara kontseilariak agerraldia egin du Parlamentuko batzorde batean, Voxek eskatuta. Ollok hitzaldi laburra egin du, eta adierazi duenez, "azken bost urteetan ez departamentuak ez Euskarabideak ez diote zuzeneko finantzaketarik eman" udalekuak antolatzen dituen elkarteari, eta "ez dio inolako dirulaguntzarik ordaindu Sakanako Mankomunitateari".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X