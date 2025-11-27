'Abalos auzia'

Abalosi diputatu-eskubideak kentzeko tramitea hasi du Kongresuak

Gobernua diputatu bat gutxiagorekin geratuko da, Abalosek PSOEren ildotik bozkatzeko joera izan baitu, eta Juntsek Gobernuaren proposamen guztien aurkako botoa iragarri duela kontuan hartuta, Gobernuari gauzak pixka bat gehiago zailduko zaizkio Kongresuan.

MADRID, 15/10/2025.- El exministro Jose Luis Ábalos, a su llegada este miércoles al Tribunal Supremo, donde está citado para declarar ante el magistrado Leopoldo Puente, que revisará su situación de libertad tras escuchar sus explicaciones ante un informe que detectó "desembolsos" de 95.437 euros de ingresos sin declarar, así como descuadres en algunos pagos en efectivo que le hizo el PSOE. EFE/Zipi Aragón

Jose Luis Abalos. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kongresuak Auzitegi Gorenera jo du Jose Luis Abalos ministro ohia espetxera bidaltzeko erabakia berresteko eta, horrela, Talde Mistoko diputatu gisa dituen eskubideak (soldata eta botoa barne) eteteko prozedura abian jartzeko.

Hala aurreratu dute Behe Ganberako iturriek, Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko epaileak Abalos eta haren aholkulari ohia, Koldo Garcia, behin-behinean, komunikatuta eta fidantzarik gabe, espetxeratzeko erabakia hartu eta minutu gutxira.

Kongresuko Mahaiak erabaki beharko du ministro ohiaren eskurantza parlamentarioak etetea, Ganberaren Erregelamenduaren 21.2 artikuluaren arabera. Agindu horrek adierazten du legebiltzarkideak beren eskubide eta betebeharretatik etenda geratuko direla prebentziozko espetxealdian dauden bitartean edo epaia irmoa denean eta epai hori betetzeak beren eginkizunak betetzea eragozten duenean.

Abalosek ez du galduko diputatu-akta, baina ezin izango du botorik eman, ez eta parlamentari gisa soldata kobratu ere, eta ezin izango du bere izaerari lotutako beste prerrogatibarik baliatu, hala nola Gobernuari galderak aurkeztea.

Gehiengoa berrikusi?

Testuinguru horretan, 350 diputatu operatibo ez daudenez, 349 baizik, ez da baztertzen talderen batek Ganberako gehiengoak aldatzeari edo ez aldatzeari buruzko eztabaida planteatzea, eta hori aztertu beharko dute abokatuek.

Hasiera batean, 350eko boto bakarra da, eta ez du eragin handirik bozketetan. Hala ere, Gobernua diputatu bat gutxiagorekin geratuko da, Abalosek PSOEren ildotik bozkatzeko joera izan baitu, eta Juntsek Gobernuaren proposamen guztien aurkako botoa iragarrita duela kontuan hartuta, Gobernuari gauzak pixka bat gehiago zailduko zaizkio Kongresuan. Izan ere, Juntsen kontrako botoek, PPrekin eta Voxekin batera, gehiengo osoa suposatuko du.

Gehiengo indartuko bozketetan ere ez da erabakigarria; izan ere, lege organikoek gutxienez 176 boto eskatzen ditu (350eko gehiengo osoa), eta orain 175,5era pasa daiteke, eta horrek, ondorio praktikoetarako, 176 diputatu izango dira.

