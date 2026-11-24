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Bigarren eztabaida EITBn, azaroaren 29ko hauteskundeei begira, Dani Alvarezek gidatuta
Patxi Lopezek (PSE-EE), Maribel Vaquerok (EAJ), Oskar Matutek (EH Bildu), Esther Martinezek (PP) eta Lander Martínezek (Fronte Zabala) hartuko dute parte. Saio berezia ETB2n, Radio Euskadin, ETB ONen eta ORAINen emitituko da, 22:00etan.
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