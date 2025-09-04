A partir de las 21:30 horas se podrá disfrutar del espectáculo titulado Batzen gaituen ahotsa / La voz que nos une, que hará un repaso visual y atractivo a los hechos más relevantes del territorio de los últimos 90 años, a través del sonido de la emisora, con una puesta en escena que incluye actuaciones de danza y música.