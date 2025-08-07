El Gobierno Vasco da luz verde a la construcción de dos plantas solares en Álava, una en Agurain y otra en Respaldiza
El Gobierno Vasco ha dado el visto bueno ambiental a dos proyectos de parques fotovoltaicos en Álava, una en Agurain y otra en Respaldiza, que suman una superficie de 32 hectáreas y una potencia de más de 20 megavatios. El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado este jueves la Declaración de Impacto Ambiental de sendos proyectos.
Uno de los dos proyectos, denominado Krabelin Solar, se ubica en el término municipal de Ayala-Aiara, al noreste del núcleo urbano de Respaldiza. El parque, promovido por la empresa Ventaja Solar 13, ocuparía 10,17 hectáreas de suelo no urbanizable y contaría con una potencia en paneles de 6,040 MWp.
El Gobierno Vasco concluye que "vistas las características del ámbito y de la actividad" y "siempre que se adopten las medidas protectoras y correctoras" indicadas del proyecto, no prevé que el parque pueda ocasionar "efectos negativos significativos" sobre el medio ambiente. Por tanto, se considera que este informe es suficiente para que el promotor pueda empezar las obras sin necesidad de someter el proyecto a una evaluación de impacto ambiental ordinaria. El plazo para iniciar la construcción de esta planta solar es de cuatro años.
También ha recibido el visto bueno ambiental el proyecto de planta fotovoltaica Ubalza, en Aguráin e Iruraiz-Gauna (Álava), aunque en una versión reducida respecto al primer borrador que se presentó para llevar a cabo esta instalación.
En este caso, se trataría de una planta de 22,22 hectáreas con una potencia total de 15,75 MWp. El Gobierno Vasco da ahora a la empresa promotora un plazo de cuatro años para empezar las obras, en las que obligatoriamente deberá introducir algunas medidas para proteger el medio ambiente.
El Ayuntamiento de Agurain había rechazado la instalación de los parques solares proyectados en el municipio, entre otros motivos, por ocupar tierra agrícola calificada como de alto valor estratégico.
EHNE denuncia que el Gobierno de Navarra ha incumplido el protocolo acordado contra incendios
Los recortes que el Gobierno de Navarra ha impuesto al sector primario para evitar incendios ha generado polémica, y el sindicato de agricultores EHNE ha denunciado que el Departamento de Interior ha incumplido el protocolo contra incendios que habían pactado.
Los aranceles de Trump tendrían un impacto de unos 400 millones en Euskadi, mientras que en Navarra rondaría los 73 millones
Debido a las exportaciones de ambos territorios, la guerra comercial dejaría consecuencias desiguales en Hego Euskal Herria. Los sectores más perjudicados son la automoción, la máquina-herramienta, el acero y el vino.
El 26% de los hurtos en tiendas se da en verano con vinos, embutidos y cremas faciales como lo más sustraído
La categoría que corresponde a alimentación y bebidas encabeza el ranking estatal elaborado por Nielsen, seguida por los productos de cuidado personal.
Prohibidas temporalmente en Navarra ciertas actividades agrícolas para prevenir fuegos
Así, queda prohibido en todo el territorio de la Comunidad Foral la realización en suelo no urbanizable de actividades agrícolas, forestales y de cualquier otra naturaleza que utilicen el fuego o maquinaria o equipos cuyo funcionamiento resulte susceptible de generar incendios forestales mediante deflagraciones, chispas o descargas eléctricas.
La compraventa de viviendas en Euskadi subió un 29% en junio
Con un total de 2314 operaciones, las subidas se producen en un contexto marcado por el abaratamiento de la financiación por las bajas de los tipos de interés.
El precio de la vivienda nueva en Euskadi, en máximos históricos: a 3450 euros el metro
Encabeza la subida interanual del precio de la vivienda nueva, por delante de Navarra (6,4, %). Por capitales, el precio medio más elevado está en Donostia/San Sebastián, luego Bilbao y por último Vitoria-Gasteiz.
Euskadi registra 3074 desempleados menos respecto a julio del año pasado y firma 78 743 nuevos contratos
El paro sube en en 1600 personas respecto a junio, hasta los 104 991 desempleados. En Navarra hay 801 personas menos paradas que hace un año, y en el conjunto del Estado español, el paro se ha reducido en 1357 personas y se han alcanzado los 21 865 503 cotizantes, un nuevo máximo histórico.
Kutxabank, el banco más solvente de España según el BCE
La entidad supera ampliamente la media europea en los test de resistencia y lidera los principales indicadores de capital y apalancamiento del sector financiero español.
Productores de vino advierten sobre el fuerte impacto de los aranceles de EE.UU.: “Encarecerán el vino hasta un 50 %"
Mariasun Sáenz de Samaniego (Bodegas Ostatu) advierte del encarecimiento del vino europeo y llama a buscar nuevos mercados ante la pérdida de margen y ventas en Estados Unidos.