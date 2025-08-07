Energia berriztagarriak                                  

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Jaurlaritzak onartu egin du Araban bi eguzki-parke eraikitzea, bata Agurainen eta bestea Arespalditzan

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak ostegun honetan argitaratu du bi proiektuek ingurumen baimena lortu dutela. Instalazioek 32 hektareako azalera eta 20 megawatteko potentzia izango dute.

paneles-solares-energia-renovable eguzki panelak energia berriztagarriak-statkraft caceres-efe
Eguzki-panelak, EFEren artxiboko irudi batean
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak ingurumen-oniritzia eman die parke fotovoltaikoen Arabarako bi proiekturi, Aguraingoari eta Arespalditzakoari. Guztira, 32 hektareako azalera izango du eremu osoa kontutan hartuta, eta 20 megawatteko potentzia. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak (EHAA) ostegun honetan argitaratu du bi proiektuk ingurumenean duten eraginaren txostena.

Krabelin Solar izeneko proiektua Aiaraldean egingo da, Arespalditzan, hain justu. Ventaja Solar 13 enpresak sustatu du parke hori, eta 10,17ko azalera izango du, eta 6.040 MWp-ko potentzia.

Eusko Jaurlaritzak ondorioztatu duenez, "eremuaren eta jardueraren ezaugarriak ikusita" eta "neurri babesle eta zuzentzaileak kontutan hartuta", proiektuak ez omen du ekarriko eragin negatibo nabarmenik.

Beraz, Jaurlaritzak uste du txostena nahikoa dela obrei ekiteko, proiektuari ingurumen-inpaktuaren ebaluazio arruntik egin gabe.

Ingurumen-oniritzia jaso du Aguraingo eta Iruraiz-Gaunako (Araba) Ubalza parke fotovoltaikoaren proiektuak. Aurkeztu zen lehen ziriborrotik aldaketak egin egin dira, ordea. Agunrainen 22,22 hektareako planta bat jartzekoak dira, guztira 15,75 MWp-ko potentziarekin. Eusko Jaurlaritzak lau urteko epea eman dio enpresa sustatzaileari obrei ekiteko, eta horietan nahitaez sartu beharko ditu ingurumena babesteko hainbat neurri. 

Aguraingo Udalak ez zuen onartu proiektua, eta ez dago eguzki-parkeak jartzearen alde, balio estrategiko handiko nekazaritza-lurra okupatuko duela iritzita.

Agurainek errefusatu egin ditu herrian proiektatutako eguzki-parkeak
Agurain Aiarako kuadrilla Araba Gasteiz Ingurumena Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu