EHNE denuncia que el Gobierno de Navarra ha incumplido el protocolo acordado contra incendios

18:00 - 20:00
Protesta del sindicato agrario EHNE frente a Foru Jauregi
Euskaraz irakurri: EHNE sindikatuak salatu du Nafarroako Gobernuak urratu egin duela hitzartua zuten suteen kontrako protokoloa
Los recortes que el Gobierno de Navarra ha impuesto al sector primario para evitar incendios ha generado polémica, y el sindicato de agricultores EHNE ha denunciado que el Departamento de Interior ha incumplido el protocolo contra incendios que habían pactado.

