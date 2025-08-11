Huelga en la centralita de la Policía Municipal de Bilbao durante Aste Nagusia

El sindicato ELA ha convocado huelga en la empresa Lanalden, subcontratada por el Ayuntamiento de Bilbao para gestionar la centralita de la Policía Municipal, durante la Aste Nagusia que se celebra del 16 al 24 de agosto.

La central sindical ha denunciado en un comunicado que ni el Consistorio ni la empresa quieren negociar la mejora de las condiciones laborales de los cinco profesionales que conforman el servicio.

La plantilla reivindica mejoras para garantizar unas condiciones laborales "dignas" que permitan la conciliación y el derecho al descanso, por lo que este servicio "estará inactivo durante los días de fiestas, para luchar contra la precariedad en el sector del telemarketing".

Actualmente, entre cinco personas cubren un servicio de 365 días al año durante 24 horas, lo que implica, "entre otras cosas, no poder disfrutar de vacaciones", ha criticado.

Además, ELA ha señalado que la plantilla "no solo lleva a cabo las funciones propias de la centralita, sino funciones que van mucho más allá de las propias del Convenio de Contact Center estatal, como son: información oficial sobre Policía Municipal; tramitación de bajas y licencias del personal funcionario; apertura de expedientes y requerimientos ciudadanos".