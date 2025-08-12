GIPUZKOA

Statkraft estudiará si presenta recurso a la declaración negativa de impacto ambiental del parque eólico Piaspe

Argumentan que el parque eólico, planeado en los municipios guipuzcoanos de Azpeitia, Zestoa y Errezil y frenado por la resolución ambiental desfavorable, fue diseñado para "tratar de impulsar la socialización de la energía, buscando la implicación de empresas, administraciones y comunidades locales".
La multinacional noruega Statkraft ha lamentado la declaración de impacto ambiental negativa emitida por el Gobierno Vasco sobre el proyecto que lideraba para la construcción del parque eólico de Piaspe, planeado en los municipios guipuzcoanos de Azpeitia, Zestoa y Errezil, y ha afirmado que, una vez disponga de toda la información oficial, se reserva el derecho a presentar los recursos que correspondan.

"Estamos a la espera de la publicación oficial en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto eólico Piaspe, lo que nos permitirá analizarla en detalle", han indicado desde Statkraft.

Asimismo, han manifestado que la Autorización Administrativa Previa (AAP) aún no ha sido resuelta ni publicada. Una vez se disponga de toda la documentación oficial, la compañía ha anunciado que evaluará cuidadosamente la situación y se tomarán las decisiones pertinentes, reservándose el derecho a presentar los recursos que correspondan.

Fuentes de la empresa han defendido este proyecto de cinco aerogeneradores y 33MW de potencia instalada que, según Statkraft, respondía al "triple prisma" por el que pasan todas sus propuestas: sostenibilidad económica, medioambiental y social.

Han argumentado además que el parque eólico, frenado por la resolución ambiental desfavorable, fue diseñado para "tratar de impulsar la socialización de la energía, buscando la implicación de empresas, administraciones y comunidades locales".

Para ello, la empresa pública noruega ha recordado que alcanzó un acuerdo de colaboración con Krean, ingeniería y promotora de la Corporación Mondragon.

No obstante, Statkraft ha dejado claro que, "como no podía ser de otra manera, respeta la decisión del órgano competente y confía en poder seguir contribuyendo en el futuro a la imprescindible transición energética" en la que, considera, Euskadi debe jugar un papel fundamental.

