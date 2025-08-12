GIPUZKOA

Statkraftek aztertuko du Piaspe parke eolikoaren ingurumen baimenari buruzko erabakiari helegitea jarri ala ez

Parke eolikoa Gipuzkoako Azpeitia, Zestoa eta Errezil udalerrietan zegoen planifikatuta eta kontrako ingurumen-ebazpena jaso du. Enpresaren aburuz, parke eolikoa "energiaren sozializazioa bultzatzeko diseinatu zen, enpresen, administrazioen eta tokiko komunitateen inplikazioa bilatuz".

Agentziak | EITB

Statkraft multinazional norvegiarrak deitoratu du Eusko Jaurlaritzak Azpeitian, Zestoan eta Errezilen Piaspeko parke eolikoa eraikitzeko zuzentzen zuen proiektuari buruz egindako ingurumen-inpaktu adierazpen negatiboa, eta behin informazio ofizial guztia eskuratuta, dagozkion helegiteak aurkezteko aukera aztertuko duela erantsi du.

"Zain gaude Piaspe proiektu eolikoaren Ingurumen Inpaktuaren Adierazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) argitaratzeko; horrek xehetasunez aztertzea ahalbidetuko digu", azaldu du Statkraftek.

Halaber, gogorarazi dute Aurretiazko Administrazio Baimena oraindik ez dela ebatzi, ezta argitaratu ere. Agiri ofizial guztiak eskuratutakoan, konpainiak iragarri du arretaz aztertuko duela egoera, eta dagozkion erabakiak hartuko direla, errekurtsoak aurkezteko eskubidea gordez.

Enpresako iturriek bost aerosorgailuz eta 33MW-ko potentzia instalatuz osatutako proiektu hau defendatu dute. Statkraften arabera, bere proposamen guztien "prisma hirukoitzari" erantzuten zion: iraunkortasun ekonomikoa, ingurumenekoa eta soziala.

Gainera, parke eolikoa, kontrako ingurumen ebazpenak geldiarazi duena, "energiaren sozializazioa bultzatzeko" diseinatu zela argudiatu dute, "enpresen, administrazioen eta tokiko komunitateen inplikazioa bilatuz".

Horretarako, Norvegiako enpresa publikoak gogorarazi du lankidetza-hitzarmena lortu zuela Krean ingeniariarekin eta Mondragon Korporazioaren sustatzailearekin.

Hala ere, Statkraftek argi utzi du, "nola ez, organo eskudunaren erabakia errespetatzen duela eta etorkizunean ezinbesteko trantsizio energetikoa bultzatzen jarraitu ahal izatea espero" duela.

Jaurlaritzak ingurumen baimena ukatu dio Piaspe proiektu eolikoari
