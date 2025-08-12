Jaurlaritzak ingurumen baimena ukatu dio Piaspe proiektu eolikoari
Eusko Jaurlaritzako Industria, Transizio Energetiko eta Jasangarritasun sailak atzera bota du Statkraft enpresak Azpeitia, Zestoa eta Errezil artean egitekoa zuen parke eolikoaren proiektua. Mendi inguru horretan eraikitzekoak zituzten errotek eta energia azpiegiturek ingurumenari kalte egingo lioketela ebatzi du txostenak.
Parke eolikoen inguruko mugimendu berri bat izan da azken orduan; izan ere, Jaurlaritzak atzera bota du Statkraft enpresak Azpeitia, Zestoa eta Errezil artean egitekoa zuen parke eolikoaren proiektua. Mendi inguru horretan eraikitzekoak zituzten errotek eta energia azpiegiturek ingurumenari kalte egingo lioketela ebatzi du txostenak eta atzera bota du proiektua.
Ingurumen inpaktuari buruzko txosten negatiboa jasota, ez da bideragarria proiektua. Eusko Jaurlaritzako Industria, Transizio Energetiko eta Jasangarritasun sailak ebatzi duenez, aerosorgailuak jarri nahi dituzten eremuek "ingurumen sentiberatasuna" dute, hegaztien ugalketarako funtsezko gunea baita, eta ustiapen eolikorako gaitasun gutxi du.
Aramaio eta Eskoriatza arteko Itsarazekoarekin batera, hori zen enpresa norbegiarrak Gipuzkoarako aurkeztutako proiektu haundia. Debagoienako bota zuten atzera aurrena, eta, orain, Urolakoa.
Statkraftek erabakia deitoratu du
Norvegiako multinazionalak Jaurlaritzak egindako ingurumen-inpaktu negatiboaren adierazpena deitoratu du, eta proiektua babestu du. Enpresaren arabera, proiektu horrek proposamenak zuen"ikuspegi hirukoitzari" erantzuten dio: iraunkortasun ekonomikoari, ingurumeneri loturikoari eta sozialari.
Nolanahi ere, argi utzi du "errespetatzen duela" erabakia, eta etorkizunean Euskadin ezinbesteko trantsizio energetikoan laguntzen jarraitzeko itxaropena duela Euskadin.
Udalek "ontzat" eman dute ebazpena
Statkraftek asmoek hasieratik eragin zuten polemika., eta hiru Udalak, Azpeitikoa, Zestoakoa eta Errezilgoa zpiegituraren kontra agertu dira, eta hirurek aurkeztu zituzten proiektuaren kontrako alegazioak.
Erabakia jakin ondotik, Azpeitiko, Zestoako eta Errezilgo udalek ohar bateratua kaleratu dute, eta ontzat eman dute ebazpena.
Azaldu dute hasieratik aldarrikatu dutela energia proiektu guztiek hiru baldintza betetzeko beharra: ingurumen babeserako bermeak eta ekosistemen zaintza; administrazio publikoaren kontrola eta herritarren parte hartzea, horrela jabetza publiko-komunitarioaren aukera bermatuz; eta sortutako energia tokiko energia kontsumoa asetzera bideratzea, lurraldearen auto hornikuntza eta onura soziala sustatzeko.
Hala, nabarmendu du proiektuak ingurumenean eragingo lituzkeen kalteak aintzat hartuta, lehen baldintza ez dela betetzen.
Hasiera-hasieratik hautsak arrotu ditu Statkraften asmoek Urola erdialdean, eta protesta ugari izan dira proiektuaren aurka. Gainera, udalak proiektuaren nondik norakoak azaltzeko batzarra egin zuen Soreasu antzokian, eta ikusimin handia sortu zuen hitzordu hark.
Arabako bi eguzki-parke berrik Eusko Jaurlaritzaren baimena jaso dute
Gipuzkoan parke eolikoa eraikitzeari uko egin dion bitartean, Jaurlaritzak Oionen eta Amurrion (Araba) bi eguzki-parke ezartzeko baimenak eman ditu.
Azken herri horretan, 'Eguzki Abantaila 8' enpresak egingo du, eta guztira 3,2 megawatteko potentzia sortuko duen eta 6.692 modulu fotovoltaiko dituen planta bat eraikitzea da asmoa. Enpresak hamabost hilabeteko epea izango du eguzki-parkea eraikitzeko administrazio-baimena eskatzeko.
Gainera, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak (EHAA) astearte honetan argitaratu du 'Bailen Energia' enpresari emandako ingurumen-baimena, 'Muga' eguzki-parkea instalatzeko. 1.680 modulu aurreikusi dituzte eremu horretan, eta megawatt bateko potentzia sortzea du helburu. Konpainiak hiru urteko epea du eguzki parke hau martxan jartzeko.
