Los trabajadores de Serveo se concentran en Basauri contra el ERE que afecta a 22 empleados

Los trabajadores de Serveo se han concentrado este jueves por la mañana en Basauri (Bizkaia) para rechazar el ERE de extinción planteado por la empresa, que afectaría a 22 de sus 39 empleados dedicados al mantenimiento en Bridgestone.

Tras una pancarta en la que denunciaban que los ERE en Serveo son "los despidos invisibles de Bridgestone", los trabajadores, convocados por CCOO, han mostrado su "firme oposición" al expediente y han defendido sus puestos de trabajo.

Frente a la sede de Bridgestone en Basauri, han exigido a la dirección de Serveo la "retirada inmediata" del ERE. Además, han anunciado que el próximo lunes comenzará una huelga indefinida.