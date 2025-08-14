ERE
Los trabajadores de Serveo se concentran en Basauri contra el ERE que afecta a 22 empleados

Convocados por CCOO, los trabajadores de Serveo han denunciado "los despidos invisibles de Bridgestone" y han convocado una huelga indefinida que comenzará el próximo lunes.
Concentración de trabajadores de Serveo en Basauri (Bizkaia) REMITIDA / HANDOUT por CCOO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 14/8/2025
Concentración de trabajadores de Serveo en Basauri. Foto: Europa Press
Los trabajadores de Serveo se han concentrado este jueves por la mañana en Basauri (Bizkaia) para rechazar el  ERE de extinción planteado por la empresa, que afectaría a 22 de sus 39 empleados dedicados al mantenimiento en Bridgestone.

Tras una pancarta en la que denunciaban que los ERE en Serveo son "los despidos invisibles de Bridgestone", los trabajadores, convocados por CCOO, han mostrado su "firme oposición" al expediente y han defendido sus puestos de trabajo.

Frente a la sede de Bridgestone en Basauri, han exigido a la dirección de Serveo la "retirada inmediata" del ERE. Además, han anunciado que el próximo lunes comenzará una huelga indefinida.

