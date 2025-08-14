Serveoko langileak 22 laguni eragiten dien enplegu-erregulazioko espedientearen aurka bildu dira Basaurin
Serveoko langileek elkarretaratzea egin dute ostegun goizean Basaurin (Bizkaia), Bridgestoneko mantentze-lanez arduratzen den enpresak planteatutako lan-erregulazioko espedientea baztertzeko. Espedienteak 39 langileetatik 22ri eragingo lieke.
Serveoko EEEak "Bridgestoneko kaleratze ikusezinak" direla salatzen zuen pankarta baten atzean, langileek, CCOOk deituta, "oposizio irmoa" agertu dute espedientearen aurrean, eta euren lanpostuak defendatu dituzte.
Bridgestonek Basaurin duen egoitzaren aurrean, enplegu-erregulazioko espedientea "berehala kentzeko" eskatu diote Serveoko zuzendaritzari. Datorren astelehenean greba mugagabea dago deituta.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Banco Sabadell erosteko eskaintza publikoa onartzeko Espainiako Gobernuaren baldintzaren aurkako helegitea aurkeztu du BBVAk Auzitegi Gorenean
Bankuak uztailaren 15ean aurkeztu zuen errekurtsoa, Espainiako Gobernuak baldintza iragarri eta hiru astera. Zehazki, hiru urteetan bi erakundeek identitate juridikoa eta ondarea bereizita mantentzera behartzen ditu Sanchezen gobernuak.
Zerga-bilketa % 9,6 igo da Euskadin 2025eko lehen seihilekoan
Hiru euskal ogasunek 11.173,7 milioi euro bildu zituzten uztailera arte, hau da, iazko aldi berean baino % 9,6 gehiago eta 983,9 milioi gehiago.
Eusko Jaurlaritzak ingurumen baimena ukatu die Balmasedako El Haya 1 eta 2 parke eolikoei
Kolitza inguruan lau aerosorgailu ezarri nahi ditu Side Recovery Systems konpainiak, baina, txostenaren arabera, eremua sai zuriaren babestokia.
KPIa hamarren bat jaitsi da Euskadin uztailean, eta % 0,2 igo Nafarroan
Urte arteko datuei dagokienez, inflazioa % 3koa da Euskadin eta % 2,7koa Nafarroan, Estatuko batez bestekoaren berdina.
Statkraftek aztertuko du Piaspe parke eolikoaren ingurumen baimenari buruzko erabakiari helegitea jarri ala ez
Parke eolikoa Gipuzkoako Azpeitia, Zestoa eta Errezil udalerrietan zegoen planifikatuta eta kontrako ingurumen-ebazpena jaso du. Enpresaren aburuz, parke eolikoa "energiaren sozializazioa bultzatzeko diseinatu zen, enpresen, administrazioen eta tokiko komunitateen inplikazioa bilatuz".
Jaurlaritzak ingurumen baimena ukatu dio Piaspe proiektu eolikoari
Eusko Jaurlaritzako Industria, Transizio Energetiko eta Jasangarritasun sailak atzera bota du Statkraft enpresak Azpeitia, Zestoa eta Errezil artean egitekoa zuen parke eolikoaren proiektua. Mendi inguru horretan eraikitzekoak zituzten errotek eta energia azpiegiturek ingurumenari kalte egingo lioketela ebatzi du txostenak.
BBVAk bere eskaintzari eutsi eta aurrera jarraitzen du Sabadell erosteko ahaleginean
Sabadelleko akziodunek ia aho batez TSB Erresuma Batuko filiala Santander bankuari saltzea onartu eta astebetera hartu du Carlos Torres buru duen konpainiak erosketa eskaintzari eusteko erabakia.
Greba Bilboko Udaltzaingoaren telefono bidezko arreta-zerbitzuan, Aste Nagusian zehar
ELAk salatu du Udalak eta Lanalden azpikontratak ez dutela negoziatu nahi zerbitzua osatzen duten bost profesionalen lan-baldintzak hobetzea.
Jaurlaritzak onartu egin du Araban bi eguzki-parke eraikitzea, bata Agurainen eta bestea Arespalditzan
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak ostegun honetan argitaratu du bi proiektuek ingurumen baimena lortu dutela. Instalazioek 32 hektareako azalera eta 20 megawatteko potentzia izango dute.