Serveoko langileak 22 laguni eragiten dien enplegu-erregulazioko espedientearen aurka bildu dira Basaurin

CCOOk deituta, Serveoko langileek "Bridgestoneko kaleratze ikusezinak" salatu dituzte, eta datorren astelehenean hasiko den greba mugagabea deitu dute.
Serveoko langileen kontzentrazioa Basaurin. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Serveoko langileek elkarretaratzea egin dute ostegun goizean Basaurin (Bizkaia), Bridgestoneko mantentze-lanez arduratzen den enpresak planteatutako lan-erregulazioko espedientea baztertzeko. Espedienteak 39 langileetatik 22ri eragingo lieke.

Serveoko EEEak "Bridgestoneko kaleratze ikusezinak" direla salatzen zuen pankarta baten atzean, langileek, CCOOk deituta, "oposizio irmoa" agertu dute espedientearen aurrean, eta euren lanpostuak defendatu dituzte.

Bridgestonek Basaurin duen egoitzaren aurrean, enplegu-erregulazioko espedientea "berehala kentzeko" eskatu diote Serveoko zuzendaritzari. Datorren astelehenean greba mugagabea dago deituta.

