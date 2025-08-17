La plantilla de BetiON convoca una huelga de 24 horas para denunciar "despidos arbitrarios y falta de protección"

La plantilla del servicio público de teleasistencia BetiOn efectuará este lunes una huelga de 24 horas convocada por el comité Intercentros. Los sindicatos ESK, LAB, ELA y UGT denuncian "hechos de extrema gravedad" que, a su juicio, ponen en riesgo tanto los derechos laborales como la calidad del servicio.

Los sindicatos recuerdan que desde agosto de 2023 la gestión del servicio corre a cargo de la empresa Ilunion. Según informan, el pasado 16 de julio se despidió a una trabajadora, alegando que sus funciones pasarían a realizarse desde Madrid, lo que consideran "un despido arbitrario". También señalan que en los últimos meses se han impuesto sanciones a varias empleadas, interpretadas como una "campaña de intimidación".

Los sindicatos alertan además de la falta de protocolos efectivos ante agresiones, tras el caso de una trabajadora que fue atacada por un usuario sin recibir apoyo psicológico ni jurídico.

Según indican, la mutua tardó cuatro días en reconocer la agresión, lo que califican de "inaceptable" en un servicio público destinado a personas en situación de vulnerabilidad.

Por todo ello, el comité reclama la readmisión inmediata de la trabajadora despedida, medidas alternativas al régimen sancionador y la puesta en marcha real de protocolos de protección. Junto con ello, el comité también exige la implicación de las instituciones públicas para garantizar condiciones laborales dignas en este servicio esencial.